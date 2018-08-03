روسيا تفاوض تنظيم الدولة لإطلاق مخطوفي السويداء

تتولى روسيا التفاوض مع تنظيم الدولة لإطلاق سراح 30 سيدة وطفلا خطفهم قبل أكثر من أسبوع خلال هجوم شنه في محافظة السويداء، حسبما قال أحد مشايخ عقل الطائفة الدرزية في سوريا، الجمعة.

وشن التنظيم في 25 من يوليو/تموز سلسلة هجمات متزامنة استهدفت مدينة السويداء وقرى في ريفها الشرقي، ما تسبب بمقتل 265 شخصا، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان. وخطف التنظيم معه 14 سيدة و16 طفلاً من قرية الشبكي المتاخمة للبادية، حيث يتحصن مقاتلو التنظيم.

وأفاد الشيخ يوسف جربوع، أحد مشايخ عقل الطائفة الدرزية في سوريا لوكالة "فرانس برس"، الجمعة، بأن "الجانب الروسي يتولى التفاوض بالتنسيق مع الحكومة السورية" معرباً عن اعتقاده بأن التنظيم "خطط لاختطاف رهائن بهدف الضغط على الدولة السورية لتحقيق مطالب معينة".

ولم يحدد جربوع ما هي مطالب التنظيم، إلا أن المرصد السوري أوضح أن التنظيم يطالب بإطلاق سراح مقاتلين تابعين له تحتجزهم قوات النظام من منطقة حوض اليرموك في محافظة درعا المجاورة، حيث دارت معارك عنيفة بين الطرفين في الأسبوعين الأخيرين.

وتبنى التنظيم تنفيذ الهجمات على السويداء لكنه لم يتطرق إلى المخطوفين. وتلقت عائلاتهم منذ اختطافهم عدداً من مقاطع الفيديو والصور عبر خدمة واتساب، وفق ما أكدت مصادر محلية عدة.

وناشد جربوع "المجتمع الدولي والأمم المتحدة مساعدتنا لإطلاق سراح الرهائن والضغط لعدم استخدام المدنيين كدروع بشرية".

وقال "المشاعر حزينة للغاية مع قلق تام لدى أسر المختطفات كما هو حال أسر الشهداء"، مضيفاً "تعرضنا لمحنة، لمصيبة كبيرة".

وتعد هذه الهجمات من بين الأكبر للتنظيم في سوريا، كما أنها الأكثر دموية التي تعرضت لها الأقلية الدرزية منذ اندلاع الثورة السورية في العام 2011.

وتتراوح أعمار السيدات المخطوفات بين 18 و60 عاماً. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الأخيرين صور سيدة مخطوفة مع أطفالها الأربعة قالوا إنها وضعت مولودها الخامس في المكان حيث يحتجزهم التنظيم.

ونقل مدير شبكة "السويداء 24″ المحلية للأنباء نور رضوان لـ"فرانس برس" عن أقارب السيدة في قرية الشبكي أن النبأ بلغهم في اتصال من التنظيم. وأكدوا أنها كانت في الشهر التاسع من الحمل عند خطفها مع أولادها، بينما قتل زوجها على يد مقاتلي التنظيم أثناء الهجوم.