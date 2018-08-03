البث الحي
سياسة

إيران تجري تدريبات بحرية وسط تصاعد التوتر مع واشنطن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
3/8/2018

بدأت إيران إجراء مناورات بحرية عسكرية في الخليج، أمس الخميس، قبل أيام على فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد طهران، بحسب مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية.

وقال المسؤول الأمريكي الذي لم يكشف عن هويته لوكالة "لفرانس برس" إنّ عشرات القوارب كانت تجري تدريبات في وقت مبكر صباح الخميس وإن معظم السفن المشاركة في التدريبات هي قوارب هجومية صغيرة، لكن لم يحدث أيّ احتكاك مع السفن الأمريكية في المنطقة.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، الأربعاء، أنها رصدت زيادة في الأنشطة البحرية الإيرانية بما في ذلك في مضيق هرمز الاستراتيجي لشحنات النفط الذي هدد الحرس الثوري الإيراني بإغلاقه.

وقال الكابتن بيل أوربان، الناطق باسم المنطقة المركزية العسكرية الأمريكية في بيان إنّ الولايات المتحدة "على دراية بازدياد" العمليات البحرية الإيرانية في الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان.

وأضاف أوربان "نحن نراقب ذلك عن كثب، وسنستمر بالعمل مع شركائنا لضمان حرية الملاحة وحرية تدفق البضائع في الممرات المائية الدولية".

وتأتي هذه التدريبات في وقت يزداد فيه التوتر بين إيران والولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران وستفرض عقوبات جديدة عليها الاثنين.

وفي السنوات السابقة اتهم مسؤولون أمريكيون البحرية الإيرانية والحرس الثوري الإيراني بالقيام بمضايقات ضد السفن الحربية الأمريكية في الخليج، لكن حتى الآن هذا العام لم تحدث أيّ احتكاكات من هذا القبيل.

وتأتي المناورات الإيرانية الجديدة في وقت غير معتاد، إذ أن إيران عادةً ما تُجري تمرينات من هذا النوع وبهذا الحجم في وقت لاحق من السنة، وتحديدا في الخريف.

وقال مسؤولون أمريكيون إن توقيت التدريبات يهدف على ما يبدو إلى توصيل رسالة إلى واشنطن التي تكثف الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية على طهران لكنها حتى الآن لم تصل إلى حد الاستعانة بالجيش الأمريكي للتصدي لإيران.

لكن بدا أن إيران ليست مهتمة بلفت الأنظار لتلك التدريبات، كما لم تعلق السلطات الإيرانية عليها.

ويقول مسؤولون إن سياسات ترمب تزيد بالفعل الضغوط على الاقتصاد الإيراني وإن كانت معلومات المخابرات الأمريكية تشير إلى أنها قد تحشد الإيرانيين في نهاية المطاف ضد الولايات المتحدة وتعزز وضع حكام إيران.

وهبطت العملة الإيرانية إلى مستويات جديدة هذا الأسبوع بينما يستعد الإيرانيون ليوم السابع من أغسطس/آب، وهو الموعد المقرر لتعيد واشنطن فرض أول دفعة من العقوبات الاقتصادية بعد انسحاب ترمب من الاتفاق النووي.

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

مكافأة للعثور على متسببين بوفاة مهاجرين مسلمين في أمريكا

فتيات مسلمات ينبذن العنصرية في الولايات المتحدة (رويترز ـ أرشيف)

لأول مرة.. تركية بين مندوبي المجمع الانتخابي لاختيار الرئيس الأمريكي

دريا طاشقين (يمين) مع جو بايدن (يسار) (صحف)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على جماعة ليبية موالية لحفتر

قوات موالية لخليفة حفتر على قائمة عقوبات قانون ماغنيتسكي (روتيرز)
الأكثر قراءة

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

إسرائيلية ترفض التجنيد في جيش الاحتلال.. وهذه أسبابها (فيديو)

ترفض هاليل رابين الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي رغم سجنها 3 مرات (موافع التواصل)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)