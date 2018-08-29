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سياسة

نيوزويك: مسؤولون سعوديون ساعدوا منفذي هجمات سبتمبر

معظم منفذي هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 في الولايات المتحدة سعوديون
معظم منفذي هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 في الولايات المتحدة سعوديون
29/8/2018

أبرزت مجلة نيوزويك الأمريكية ما كشفه كتاب جديد من حقائق عن أحداث 11 من سبتمبر 2001 تثبت "مؤامرة الصمت" بين مسؤولين كبار أمريكيين سابقين والحكومة السعودية بشأن الهجمات.

ونقلت المجلة عن مؤلفَي الكتاب جون دوفي" و "راى ناوسيلسكي" أنّ هناك فجواتٍ وتناقضاتٍ كبيرةً في الرواية الرسمية.

وتحدّث المؤلفان بالتفصيل عن محاولات سعودية مستمرة لعدم الكشف الكامل عن علاقاتها بالمختطفين.

وأشارا إلى أن مسؤولِينَ من وزارة الأوقاف السعودية ساعدوا المختطفين، وأن السفارة السعودية كانت تعرف هوية المختطفين منذ وصولهم إلى لوس أنجليس.

وذكر المؤلفان أن مدير الاستخبارات الأمريكية الأسبق جورج تينيت حجب معلوماتٍ مهمةً عن المؤامرة، وأن كلاءُ يعملون بشكل سري لصالح السعودية لعرقلة أي إجراء ضدها.

المصدر : الجزيرة مباشر
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