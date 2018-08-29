محكمة إسرائيلية تشرّع بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة

شرعت محكمة إسرائيلية الثلاثاء للمرة الأولى وضع بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة مبنيّة في قسمها الأكبر على أراض فلسطينية خاصة.

البؤرة الاستيطانية التي أصدرت المحكمة قرارها بشأنها هي "ميتسبي كارميت" وتقع قرب رام الله.

البؤرة الاستيطانية بنيت في نهاية تسعينيات القرن الماضي على أراضٍ يمتلك القسم الأكبر منها فلسطينيون بموجب صكوك ملكية تعترف بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

لجأ الفلسطينيون مالكو هذه الأراضي إلى القضاء الإسرائيلي لإخراج المستوطنين من أراضيهم.

الحكم الصادر من محكمة القدس الثلاثاء هو حكم قابل للطعن أمام المحكمة العليا.

ينصّ الحكم على أن هذه البؤرة الاستيطانية يمكن تشريعها لأن المستوطنين القاطنين فيها لم يكونوا يعلمون أن هذه الأرض، التي منحتها إياهم الحكومة الإسرائيلية، هي ملكية فلسطينية خاصة.

الحكم ذكر أن عدم معرفة المستوطنين بالملكية حين وضعوا يدهم على الأرض يثبت أنهم كانت لديهم "النية الحسنة" وبالتالي أصبحوا "المالكين الشرعيين" لهذه الأرض.

خلال جلسات المحاكمة أكد مسؤولون إسرائيليون أن الحكومة لم تكن تعلم حين قررت تخصيص هذه الارض للاستيطان أنها ملكيّات فلسطينية خاصة.

يمكن للمحكمة العليا أن تنقض هذا الحكم، لكن في حال المصادقة عليه، يمكن عندها تشريع هذه البؤرة الاستيطانية واستحصال قاطنيها على سندات ملكية.

الأمر سيؤسس لسابقة قد تتيح لمستوطني بؤر أخرى مبنية كلياً أو جزئياً على أراض فلسطينية خاصة، أو مبنية بدون التراخيص اللازمة، من التوجه للقضاء لطلب تشريع مستوطناتهم.

مسؤولون عن جماعات مستوطنين رحبوا بقرار المحكمة.

خلافاً للقوانين الإسرائيلية، فإن المجتمع الدولي لا يفرّق بين مستوطنة قانونية وبؤرة استيطانية غير قانونية بل يعتبر كل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية في نظر القانون الدولي.