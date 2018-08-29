محكمة إسرائيلية تشرّع بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة

شرعت محكمة إسرائيلية الثلاثاء للمرة الأولى وضع بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة مبنيّة في قسمها الأكبر على أراض فلسطينية خاصة.
- البؤرة الاستيطانية التي أصدرت المحكمة قرارها بشأنها هي "ميتسبي كارميت" وتقع قرب رام الله.
- البؤرة الاستيطانية بنيت في نهاية تسعينيات القرن الماضي على أراضٍ يمتلك القسم الأكبر منها فلسطينيون بموجب صكوك ملكية تعترف بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
- لجأ الفلسطينيون مالكو هذه الأراضي إلى القضاء الإسرائيلي لإخراج المستوطنين من أراضيهم.
- الحكم الصادر من محكمة القدس الثلاثاء هو حكم قابل للطعن أمام المحكمة العليا.
- ينصّ الحكم على أن هذه البؤرة الاستيطانية يمكن تشريعها لأن المستوطنين القاطنين فيها لم يكونوا يعلمون أن هذه الأرض، التي منحتها إياهم الحكومة الإسرائيلية، هي ملكية فلسطينية خاصة.
- الحكم ذكر أن عدم معرفة المستوطنين بالملكية حين وضعوا يدهم على الأرض يثبت أنهم كانت لديهم "النية الحسنة" وبالتالي أصبحوا "المالكين الشرعيين" لهذه الأرض.
- خلال جلسات المحاكمة أكد مسؤولون إسرائيليون أن الحكومة لم تكن تعلم حين قررت تخصيص هذه الارض للاستيطان أنها ملكيّات فلسطينية خاصة.
- يمكن للمحكمة العليا أن تنقض هذا الحكم، لكن في حال المصادقة عليه، يمكن عندها تشريع هذه البؤرة الاستيطانية واستحصال قاطنيها على سندات ملكية.
- الأمر سيؤسس لسابقة قد تتيح لمستوطني بؤر أخرى مبنية كلياً أو جزئياً على أراض فلسطينية خاصة، أو مبنية بدون التراخيص اللازمة، من التوجه للقضاء لطلب تشريع مستوطناتهم.
- مسؤولون عن جماعات مستوطنين رحبوا بقرار المحكمة.
- خلافاً للقوانين الإسرائيلية، فإن المجتمع الدولي لا يفرّق بين مستوطنة قانونية وبؤرة استيطانية غير قانونية بل يعتبر كل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية في نظر القانون الدولي.