طبول الحرب تدق على آخر معاقل المعارضة في سوريا

نقلت وكالة رويترز عن مصدر مقرب من النظام السوري (الأربعاء) أن قوات النظام تستعد لشن هجوم على مراحل في محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها في شمال غرب البلاد.

وتعتبر إدلب هي آخر منطقة كبيرة خاضعة للمعارضة المسلحة في سوريا، وتقع ضمن مناطق "خفض التصعيد" التي تم التوصل إليها في مباحثات أستانة، العام الماضي.

الاستعداد للمعركة:

المصدر الذي وصفته رويترز بأنه مسؤول في التحالف الإقليمي الداعم للأسد قال إن الهجوم سوف يستهدف في البداية الأجزاء الجنوبية والغربية من الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة، وليس مدينة إدلب نفسها.

وأضاف أن اللمسات الأخيرة لأول مرحلة ستكتمل بالساعات القادمة.

وأوضح أن المفاوضات ما زالت جارية حول الهجوم بين روسيا وتركيا وكذلك إيران التي تدعم النظام السوري.

ذكر المسؤول أن المرحلة الأولى من الهجوم ستشمل بلدة جسر الشغور وسهل الغاب على الجانب الغربي من أراضي المعارضة وبلدات اللطمانة وخان شيخون ومعرة النعمان في جنوبها.

من شأن انتزاع السيطرة على هذه المناطق أن يجعل نظام الأسد أقرب إلى استعادة طريقين سريعين يؤديان من حلب إلى حماة واللاذقية وكانا من أهم الطرق في سوريا قبل الحرب.

أضاف المسؤول أن الجيش وحلفاءه سيعززون بذلك أيضا الطرف الغربي لمدينة حلب تحسبا لهجوم من جانب المعارضة لقلب المعادلة.

دعم روسي لنظام الأسد:

روسيا الداعم الرئيس لنظام الأسد قالت إنه يجب تصفية المسلحين في إدلب.

وزير الخارجية الروسي وصف المعارضة المسلحة للأسد بأنهم "خراج متقيح".

لافروف قال إنه يوجد تفاهم سياسي بين تركيا وروسيا بشأن التفريق بين المعارضة السورية وأشخاص وصفهم بأنهم بالإرهابيين في محافظة إدلب.

تركيا تحذر من الهجوم:

تركيا حذرت من شن هجوم على إدلب.

وزير الخارجية التركي قال إن الهجوم سيكون كارثة على الجميع، الشعب السوري وتركيا وأوربا.

توجد قوات تركية صغيرة في منطقة متاخمة لإدلب.

تخشى أنقرة أيضا أن يؤذن هجوم كبير بتدفق جديد للاجئين عبر الحدود التركية.

يهدد الهجوم بإثارة التوتر مع تركيا التي أقام جيشها سلسلة من مواقع المراقبة في مناطق المعارضة المسلحة العام الماضي بموجب اتفاق "خفض التصعيد" مع روسيا وإيران.

المعارضة تستعد:

تواصل فصائل المعارضة الاستعداد لأي هجوم من قبل قوات النظام وحلفائه على إدلب.

قامت الفصائل المسلحة بحفر الانفاق ورفع السواتر الترابية، وإنشاء خطوط دفاعية جديدة، وإرسال تعزيزات عسكرية .

تشهد منطقة سهل الغاب بريف حماه الشمالي التي تعتبر امتداداً لريف إدلب الجنوبي، وتشكل خط جبهة مع قوات النظام، عمليات حفر أنفاق متواصلة، بالإضافة إلى تعزيزات عسكرية كبيرة للمعارضة فيها .

لم تعد المعارضة المسلحة تسيطر سوى على إدلب والمناطق المحيطة بها

وتسيطر على منطقة مجاورة تحصل فيها سلطات المعارضة على دعم عسكري ومالي تركي، فضلا عن رقعة صحراوية حول معسكر للجيش الأمريكي في الجنوب.

تحذيرات أممية:

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من الخطر المتنامي لتسجيل كارثة إنسانية حال حصول عملية عسكرية واسعة النطاق في إدلب.

غوتيريش شدد على أن "أي استخدام لأسلحة كيميائية مرفوض تماما".

يأتي هذا الموقف بعد تحذير مماثل وجهته واشنطن ولندن وباريس قبل أيام.

دعا غوتيريش الدول الضامنة لاتفاق آستانا وهي روسيا وتركيا وإيران، إلى "تكثيف جهودها بهدف ايجاد حل سلمي للوضع في إدلب.

تقول الأمم المتحدة إن وقوع هجوم كبير في منطقة إدلب، التي يشكل النازحون بالفعل نصف سكانها، يهدد بإجبار 700 ألف سوري آخرين على النزوح عن ديارهم.

الأسد يستهدف إدلب:

حول نظام الأسد أنظاره صوب إدلب، بعدما حقق انتصارات بدعم روسي في السنوات القليلة الماضية طردت المعارضة المسلحة من مناطق أخرى في سوريا.

في 26 يوليو/ تموز الماضي، قال بشار الأسد، إن إدلب أصبحت هدفًا لقواته، معتبرًا أن سكان إدلب الذي يصل عددهم لحوالي 4 ملايين نسمة، "إرهابيون".

اتفاق أستانة: