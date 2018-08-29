شاهد: نزوح أكثر من 50 ألفا في ميانمار بسبب انهيار سد

تسبب انهيار جزئي لسد وسط ميانمار، في نزوح ما يزيد على 50 ألفا تركوا منازلهم بعد أن غمرت المياه تجمعات سكنية وألحقت خسائر بجسر على طريق سريع رئيسي.

ويسلط الحادث الضوء على المخاوف بشأن سلامة السدود في جنوب شرق آسيا خاصة أنه وقع بعد انهيار سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في دولة لاوس المجاورة الشهر الماضي مما أسفر عن سقوط 27 قتيلا على الأقل ونزوح الآلاف.

وأرسلت سلطات الإطفاء في "ميانمار" فريقا لسد سوار بعد الحادث الذي وقع (الثلاثاء) وأسفر عن فيضان المياه على بلدة سوار وتجمعات سكنية أخرى.

تفاصيل القصة:

إدارة الإطفاء في ميانمار قالت على صفحتها في فيسبوك "انكسرت (قناة الصرف) في السد وغمرت القريتين القريبتين من الطريق السريع".

وسائل إعلام حكومية ذكرت أن السلطات كانت قد أجازت عمل السد بعد عملية فحص قبل أيام رغم مخاوف السكان من الفيضان.

مسؤول في الإدارة المعنية بمكافحة الكوارث الطبيعية (طالب بعدم نشر اسمه كونه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام)، قال إن كثيرا من الناس قرروا مغادرة منازلهم خوفا من ارتفاع منسوب المياه إلى مستويات أعلى.

المياه غمرت ما يصل إلى 14 مجموعة من القرى الصغيرة.

مسؤول آخر في إدارة الإغاثة وإعادة التوطين (طالب أيضا عدم نشر اسمه) قال إن 12 ألف أسرة أي 54 ألف شخص في المجمل تركوا منازلهم.

صحفي مقيم في بلدة سوار، يدعى، كو لوين، قال إن المياه التي ارتفع منسوبها إلى ثمانية أقدام (2.4 متر) فاضت على أول قرية في طريقها وهي قرية كيون تاو سو ثم غمرت بلدة سوار وجزء من بلدة ييداشي الأكبر.

مسؤولة إدارية في ييداشي، قالت إن نحو 7000 شخص نزلوا في 17 مخيما في البلدة بينما يقيم 3500 آخرون في 16 مخيما إضافيا في بلدة تاونغو المجاورة.

وكانت صحيفة ميانمار ألين الرسمية ذكرت يوم الاثنين أن مسؤولا إداريا وآخر في مجال الري تفقدا سد سوار.

ونقلت الصحيفة عن المسؤول الإداري تون ناي أونغ قوله: "لا شيء يبعث على القلق" بشأن السد مضيفا أنه لم يصل بعد إلى طاقته الاستيعابية القصوى.