شاهد: دعوة أمريكية للتحقيق في غارات التحالف السعودي الإماراتي على اليمن

أكدت نائبة السفير الأمريكي في اليمن، آنا اسكروهيما، لدى اليمن على أنه لا يوجد حل عسكري في اليمن مؤكدة دعم بلادها للحل السياسي.

ودعت "اسكروهيما" خلال مقابلة أجرتها معها "الجزيرة" من مدينة جدة السعودية:

إلى إجراء تحقيق في غارات التحالف السعودي الإماراتي في اليمن. وأكدت أن التحقيق المطلوب يجب أن يكون سريعاً، وأن يتسم بالشفافية بحيث يؤدي إلى المحاسبة.

اسكروهيما أكدت أن واشنطن تدعم جهود المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، منوهة إلى لقاء سيجمع أطراف الأزمة لأول مرة منذ عامين لبحث اجراءات بناء الثقة تمهيدا لإطلاق العملية السياسية السلمية.

في سياق متصل رفض التحالف السعودي الإماراتي إدراج أسماء قادة ومسؤولي دوله، في تقرير فريق الخبراء الأمميين المكلف بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن.

وحمل تقرير صادر عن الأمم المتحدة، كلا من الإمارات والسعودية والحكومة اليمنية، المسؤولية عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن.

رد التحالف السعودي الإماراتي على تقرير الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في اليمن:

التحالف أكد على استمرار التزامه باتخاذ جميع الخطوات لضمان تفادي وقوع الإصابات بين المدنيين في عملياته العسكرية وحماية المدنيين، وفقا لمبادئ القانون الإنساني الدولي.

التقرير تضمن العديد من المغالطات فيما يتعلق بتسبب التحالف في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في اليمن.

التحالف على تعاونه المستمر مع الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في اليمن.

التقرير لم يشر إلى الدور الإيراني في استمرار الحرب في اليمن وتأجيج الصراع ودعمها المستمر للحوثيين رغم الأدلة الواضحة التي قدمها التحالف إلى الآليات الدولية.

يشار إلى أن تقرير فريق الخبراء الأمميين عن اليمن، والذي يغطي الفترة ما بين سبتمبر/أيلول 2014 إلى يوليو/تموز 2018، أعتبر أن جميع أطراف النزاع المسلح تتحمل مسؤولية تلك الانتهاكات التي يرقى بعضها إلى مستوى جرائم حرب.

ماذا جاء في التقرير الأممي عن اليمن:

تضمن التقرير في نسخته العربية التي جاءت في 44 صفحة سردا لعشرات الانتهاكات الجسيمة، ومنها الهجمات ضد المدنيين، وتقييد وصول المساعدات الإنسانية، والاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، والعنف الجنسي ضد المعتقلين، وقمع حرية التعبير.

التقرير أوضح أن حالات اغتصاب النساء كانت تحدث من قبل "ضباط إماراتيين" وأفراد قوات الحزام الأمني على مرأى من معتقلين آخرين، بمن فيهم أفراد من عائلة المعتقلات الإناث والحرس.