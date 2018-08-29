شاهد: "الأونروا" تفتتح المدارس بفلسطين رغم خفض التمويل

فتحت المدارس التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة أبوابها (الأربعاء).

وذلك بعد أن حصلت الوكالة على أموال لتعويض خفض تمويل الولايات المتحدة، المانح الرئيسي لها.

ما هي أزمة "مدارس الأونروا"؟

خفضت الولايات المتحدة هذا العام مساعداتها للأونروا إلى 60 مليون دولار بعد تعهد بتقديم 350 مليون دولار، قائلة إن الوكالة بحاجة لإجراء إصلاحات لم تحددها، ودعت الفلسطينيين لإحياء محادثات السلام مع إسرائيل.

الشكوك كانت تحيط بموعد بدء العام الدراسي بعد أن أعلنت الأونروا أنها لا تملك مالا لدفع رواتب المعلمين في مدارسها بقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية والأردن وسوريا ولبنان والبالغ عددهم 22 ألف معلم.

المفوض العام لوكالة الأونروا، بيير كراهينبول، قال للصحفيين في مدرسة للفتيات في مخيم الجلزون للاجئين بالضفة الغربية "نحن مصرون جدا على إبقاء هذه المدارس مفتوحة".

الفلسطينيون العاملون بمدارس الأونروا وكذلك التلاميذ لم يخفون قلقهم من الوضع لكنهم عبروا عن سعادتهم لفتح المدارس.

كراهينبول قال قبل أسبوعين إن المدارس ستفتح أبوابها في الموعد بعد أن تلقت الوكالة مساهمات إضافية بقيمة 238 مليون دولار منذ بداية العام.

الوكالة حصلت على 50 مليون دولار من كل من قطر والإمارات. كما تأمل في تلقي 50 مليون دولار أخرى أعلنت عنها السعودية، لكن الوكالة ما زالت تعاني في الوقت الحالي نقصا بقيمة 200 مليون دولار.

كراهينبول قال إن مدارس الأونروا في الأردن وسوريا ولبنان ستفتح أوائل الأسبوع المقبل كما هو مخطط.

وتأسست الأونروا عام 1949 بعد حرب 1948 التي أجبرت 700 ألف فلسطيني على ترك منازلهم. وتساعد الوكالة نحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني بينهم من نزحوا بسبب الحرب.