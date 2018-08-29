خامنئي يلمح إلى التخلي عن الاتفاق النووي الإيراني

قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن إيران ستتخلى عن اتفاقها النووي مع القوى العالمية بعد انسحاب أمريكا منه ما لم يخدم مصالحها، ملقيا بشكوك على المفاوضات مع دول أوربية لإنقاذ الاتفاق
تصريحات خامنئي:
- الاتفاق النووي وسيلة وليس غاية، وإذا خلصنا إلى نتيجة أنه لا يخدم مصالحنا الوطنية فبإمكاننا التخلي عنه.
- طهران "تفقد الأمل" في أن تنقذ أوربا الاتفاق.
- خامنئي قال خلال اجتماع مع الرئيس حسن روحاني ومجلس الوزراء (الأربعاء) إن طهران لن تتفاوض مع المسؤولين الأمريكيين "الوقحين" على أي مستوى للتوصل لاتفاق جديد بشأن برنامجها النووي.
ماذا دار خلال اجتماع خامنئي مع الحكومة الإيرانية:
- المرشد الإيراني، علي خامنئي، وجه الحكومة للعمل "ليل نهار" من أجل حل المشاكل الاقتصادية في الوقت الذي يزيد فيه البرلمان الضغط على الرئيس حسن روحاني بشأن معالجته للمصاعب الاقتصادية في أعقاب فرض عقوبات أمريكية.
- خامنئي قال لروحاني وحكومته: "نحتاج إلى أن نكون أقوياء في الميدان الاقتصادي. وعلى المسؤولين أن يعملوا بجد ليل نهار لحل المشاكل".
خلفيات:
- نواب في البرلمان الإيراني كانوا قد عزلوا وزير الاقتصاد والمالية قبل أيام بعدما حملوه المسؤولية عن انهيار العملة المحلية الريال وزيادة معدلات البطالة. كما أقالوا وزير العمل منذ أسابيع. إلى جانب إجراء لعزل وزير التعليم، كما وقع 70 نائبا على مذكرة تهدف إلى عزل وزير الصناعة والتعدين والتجارة.
- روحاني حقق نصرين انتخابيين كاسحين على أساس تعهدات بإصلاح الاقتصاد وتحقيق الانفتاح على العالم الخارجي ويحظى مؤيدوه بأغلبية في البرلمان. لكن سمعته ونفوذه السياسي تضررا كثيرا بعدما لم تتحقق المكاسب الاقتصادية التي وعد بها.
- الرئيس الإيراني، حسن روحاني، واجه انتقادات في الداخل منذ أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مايو/ أيار من اتفاق دولي قلص طموحات إيران النووية مقابل رفع عقوبات عنها.
- معدل البطالة الرسمي في إيران 12 بالمئة، ويصل بين الشبان إلى 25 بالمئة في بلد 60 بالمئة من سكانه البالغ عددهم 80 مليون نسمة دون سن الثلاثين. وخسر الريال أكثر من ثلثي قيمته في عام.
- قد يكون الأسوأ في الطريق، حيث قال مسؤولون أمريكيون إنهم يسعون إلى خفض صادرات إيران النفطية إلى الصفر مع بدء جولة جديدة من العقوبات في نوفمبر/ تشرين الثاني.