خامنئي يلمح إلى التخلي عن الاتفاق النووي الإيراني

قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن إيران ستتخلى عن اتفاقها النووي مع القوى العالمية بعد انسحاب أمريكا منه ما لم يخدم مصالحها، ملقيا بشكوك على المفاوضات مع دول أوربية لإنقاذ الاتفاق

تصريحات خامنئي:

الاتفاق النووي وسيلة وليس غاية، وإذا خلصنا إلى نتيجة أنه لا يخدم مصالحنا الوطنية فبإمكاننا التخلي عنه.

طهران "تفقد الأمل" في أن تنقذ أوربا الاتفاق.

خامنئي قال خلال اجتماع مع الرئيس حسن روحاني ومجلس الوزراء (الأربعاء) إن طهران لن تتفاوض مع المسؤولين الأمريكيين "الوقحين" على أي مستوى للتوصل لاتفاق جديد بشأن برنامجها النووي.

ماذا دار خلال اجتماع خامنئي مع الحكومة الإيرانية:

المرشد الإيراني، علي خامنئي، وجه الحكومة للعمل "ليل نهار" من أجل حل المشاكل الاقتصادية في الوقت الذي يزيد فيه البرلمان الضغط على الرئيس حسن روحاني بشأن معالجته للمصاعب الاقتصادية في أعقاب فرض عقوبات أمريكية.

خامنئي قال لروحاني وحكومته: "نحتاج إلى أن نكون أقوياء في الميدان الاقتصادي. وعلى المسؤولين أن يعملوا بجد ليل نهار لحل المشاكل".

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