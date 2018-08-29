خاشقجي: العالم العربي يعاني جراء خطأ أمريكا بحق الإخوان المسلمين

قال الكاتب السعودي جمال خاشقجي إن العالم العربي مازال يعاني من تساهل الولايات المتحدة مع الانقلاب العسكري على الديمقراطية التي جاءت بجماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم في مصر.

جاءت تصريحات خاشقجي في مقال له بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية ذائعة الصيت (الثلاثاء).

أبرز ما جاء في مقال خاشقجي: