ترمب يتهم الصين باختراق البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الصين باختراق البريد الإلكتروني لمنافسته السابقة في الانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون، لكنه لم يقدم أي دليل على هذا الاتهام.

وكتب ترمب في تغريدة بثها في الساعات الأولى من صباح الأربعاء: "رسائل البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون، والكثير منها معلومات سرية، تعرضت للاختراق من قبل الصين".

وأضاف الرئيس الأمريكي في تغريدته أنه "من الأفضل أن تكون الخطوة التالية من جانب مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل، وإلا فبعد جميع عثراتهم الأخرى فسوف تنتهي مصداقيتهم إلى الأبد".

مصدر الاتهام

يبدو أن ترمب كان يشير في التغريدة إلى تقرير نشرته يوم الإثنين مدونة "ديلي كولر" اليمينية الشعبوية، التي استشهدت بمصدرين مجهولين كدليلين على الاتهام نفسه.

لا تعد هذه المدونة مصدرا موثوقا للأخبار.

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