بالصور: مدينة ألمانية تزيل تمثالا لأردوغان بعد مواجهات

أزالت مدينة فيسبادن الألمانية (الأربعاء) تمثالا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وضعه فنانون مؤقتا في إحدى الساحات.
- أثار وضع التمثال مواجهات بين مؤيدين للرئيس التركي ومعارضين له.
- سلطات المدينة على تويتر: بالاتفاق مع شرطة المقاطعة، قرر رئيس البلدية زفين غيريخ إزالة التمثال لعدم التمكن من ضمان الأمن.
- وصلت عناصر الإطفاء بعيد منتصف الليل مزودة برافعة لإزالة التمثال الذهبي اللون البالغ ارتفاعه أربعة أمتار من "ساحة الوحدة الألمانية"، حيث وضع يوم الإثنين في إطار مهرجان ثقافي في فيسبادن.
- تضم ألمانيا أقلية كبيرة من الأتراك.
- بعد وضع التمثال في الساحة تم تلطيخه بعبارات مثل "هتلر تركيا".
- متحدث باسم الشرطة: كان هناك جوّ عدائي بعض الشيء
- رئيس مجلس المدينة أوليفر فرانتس: المواجهات اللفظية تصاعدت وأصبحت عراكا وشوهدت أسلحة بيضاء.
- مدير مسرح فيسبادن إريك لاوفنبرغ: وضعنا التمثال لإثارة النقاش بشأن أردوغان.
- مدير مسرح فيسبادن: في بلد ديموقراطي يتعين سماع جميع الآراء.