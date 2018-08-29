باكستان تحذر هولندا من خطط فيلدرز للإساءة للنبي محمد

تقدمت باكستان بشكوى إلى هولندا احتجاجا على مسابقة مزمعة لرسوم كاريكاتورية تسيء للإسلام وقالت إن مثل هذه الأعمال "تنشر الكراهية وعدم التسامح".

الشكوى الباكستانية

الشكوى تقدم بها وزير خارجية باكستان الجديد شاه محمود قرشي إلى نظيره الهولندي يوم الثلاثاء.

الخارجية الباكستانية: المسابقة المزمعة ستؤذي مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم.

الخارجية الباكستانية: قرشي أثار المسألة مع عدد من زعماء العالم.

قرشي: أجرينا اتصالات مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي.

ندد مجلس الشيوخ الباكستاني يوم الإثنين بهذه المسابقة.

رئيس الوزراء عمران خان: لا يدركون مدى الضرر الذي يلحقوه بنا عندما يقدمون على مثل هذه الأفعال.

يعتزم حزب (تحريك لبيك باكستان) تنظيم مسيرة احتجاجا على هذه المسابقة اليوم الأربعاء.

الرد الهولندي

متحدثة باسم وزير خارجية هولندا ستف بلوك: الوزير أكد خلال اتصال هاتفي مع قرشي على أن الحكومة الهولندية لا توافق على خطط فيلدرز.

يوم الجمعة قال رئيس الوزراء مارك روته للصحفيين إنه من الصعب تفهم "الهدف الإيجابي" الذي يأمل فيلدرز في تحقيقه لكن النائب المعارض يمارس حقوقه بموجب القوانين الهولندية المتعلقة بحرية التعبير.

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