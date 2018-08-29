الصين ترد على اتهامات ترمب بالتسلل الإلكتروني

قالت وزارة لخارجية الصينية يوم الأربعاء إن الاتهامات الأمريكية للصين بالتسلل لا تنطوي على أي جديد، لكنها ليست سوى مزاعم.

الرد الصيني:

هوا تشون ينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، قالت: لا جديد فيما يتعلق بهذه الاتهامات والصين مدافع قوي عن أمن الانترنت.

لم تشر المتحدثة باسم الخارجية الصينية إلى اتهامات ترمب بشكل مباشر.

الخارجية الصينية: هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها مثل هذا النوع من المزاعم.

التصريح الصيني يأتي بعد يوم من اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للصين باختراق البريد الإلكتروني لمنافسته السابقة في انتخابات الرئاسة عام 2016 هيلاري كلينتون، لكنه لم يقدم دليلا على هذا الادعاء.

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