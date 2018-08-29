البث الحي
سياسة

الصين ترد على اتهامات ترمب بالتسلل الإلكتروني

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
29/8/2018

قالت وزارة لخارجية الصينية يوم الأربعاء إن الاتهامات الأمريكية للصين بالتسلل لا تنطوي على أي جديد، لكنها ليست سوى مزاعم.

الرد الصيني:

  • هوا تشون ينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، قالت: لا جديد فيما يتعلق بهذه الاتهامات والصين مدافع قوي عن أمن الانترنت.
  • لم تشر المتحدثة باسم الخارجية الصينية إلى اتهامات ترمب بشكل مباشر.
  • الخارجية الصينية: هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها مثل هذا النوع من المزاعم.
  • التصريح الصيني يأتي بعد يوم من اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للصين باختراق البريد الإلكتروني لمنافسته السابقة في انتخابات الرئاسة عام 2016 هيلاري كلينتون، لكنه لم يقدم دليلا على هذا الادعاء.

خلفيات:

  • كان ترمب قد صرح مرارا بأنه من الممكن أن تكون الصين، وليست روسيا، هي التي تقف وراء هجمات قرصنة إلكترونية استهدفت هيلارى كلينتون والديمقراطيين.
  • يختلف هذا الزعم مع ما توصلت إليه وكالات الاستخبارات الأمريكية بالتدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.
  • عينت وزارة العدل الأمريكية مستشارا خاصا، هو روبرت مولر، للتحقيق في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وفي أي تواطؤ محتمل مع حملة ترمب.
  • اتهم مولر 12 روسيا باختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة باللجنة الوطنية الديمقراطية وحملة هيلارى كلينتون وغيرها من المنظمات لمحاولة التأثير على الانتخابات.
  • يشمل تحقيق مولر عددا من مساعدي ترمب السابقين ومسؤولي حملته الرئاسية، ومن بينهم آلن ويسلبرغ، المدير المالي لمؤسسة ترمب، ومحامي ترمب السابق مايكل كوهين.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

دبلوماسي إسرائيلي يهاجم منتقدي محمد رمضان ورافضي التطبيع (فيديو)

صور لمحمد رمضان وعدد من مشاهير الإسرائليين في دبي

مطبعون وجهلة..40 عاما من المقاومة

صور لمحمد رمضان وعدد من مشاهير الإسرائليين في دبي

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

بعد 27 عاما.. الجيش الأذري يدخل منطقة كلبجار (فيديو)

قوات عسكرية أذرية تدخل منطقة كلبجار (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

العثور على مسلّة معدنية غامضة في قلب الصحراء الأمريكية (فيديو)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

تركيا.. استقالة حليف تاريخي لأردوغان من منصبه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)