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ارتفاع عدد الإصابات بالكوليرا بالجزائر والمغرب تنفي انتقال المرض

تم تسجيل حالتي وفاة من بين 173 حالة استقبلتها المستشفيات
تم تسجيل حالتي وفاة من بين 173 حالة استقبلتها المستشفيات
29/8/2018

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، (الأربعاء)، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بداء الكوليرا إلى 62 .

التفاصيل:
  • تم تسجيل حالتي وفاة من بين 173 حالة استقبلتها المستشفيات منذ ظهور الوباء قبل أيام.
  • وفق حصيلة جديدة نشرتها الوزارة، تم تأكيد 62 حالة إصابة بداء الكوليرا من بين 173 حالة استقبلتها المستشفيات يشتبه في إصابتها بالمرض.
  • أكدت وزارة الصحة أن الحالات المؤكدة تقع في 6 ولايات شمال البلاد وهي البليدة 30 حالة، تيبازة 14 حالة، الجزائر العاصمة 13 حالة، البويرة ب 3 حالات، والمدية وعين الدفلى حالة واحدة لكل منهما.
  • تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لوقف انتشار العدوى وفق بيان الوزارة.
  • يسود الجزائر منذ ظهور المرض منتصف أغسطس/آب الجاري، جدل حول مصدره، ففي الوقت الذي أعلنت وزارة الصحة أن السبب هو تلوث أحد منابع المياه بولاية تيبازة (غرب العاصمة)، نفت سلطات وسكان المنطقة ذلك.

وفي المغرب جددت وزارة الصحة المغربية، نفيها تسجيل أية إصابات بداء الكوليرا، بما في ذلك الجهة الشرقية والمناطق الحدودية مع الجارة الجزائر.

نفي مغربي:
  • حذرت الوزارة المغربية في بيان، من نشر وإشاعة الأخبار الكاذبة والزائفة والمغالطات.
  • نفت الوزارة ما وصفته بـالأخبار الزائفة والتلفيقات الكاذبة التي تقول إن الكوليرا تهدد المغاربة.
  • شددت الوزارة أنها لم تدع أبدًا إلى التوقف عن استهلاك البطيخ (الأصفر) والدلاح (البطيخ الأحمر) وشرب المياه المعدنية فقط.
  • أكدت وزارة الصحة المغربية سابقا عدم تسجيل أي حالة إصابة بالكوليرا في البلاد.
  • الوزارة أكدت أنها اتخذت التدابير الاستباقية والاحترازية للوقاية من أي ظهور محتمل لحالات وبائية بالمغرب.

 داء الكوليرا، قضت عليه الجزائر منذ أكثر من عشرين عامًا، وهو مرض معدٍ يسبب إسهالًا حادًا يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يتلق العلاج المناسب.

المصدر : الأناضول
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