إضراب عمال سد النهضة الإثيوبي منذ 5 أيام

أعلن التلفزيون الإثيوبي الرسمي أن العمال في مشروع سد النهضة مضربون عن العمل منذ عدة أيام؛ بسبب مطالب لم تلق استجابة من إدارة المشروع.

التفاصيل:

التلفزيون الإثيوبي ذكر (الأربعاء) أن الإضراب متواصل منذ 5 أيام.

العاملون بسد النهضة طالبوا بزيادة الرواتب نظرا لظروف المنطقة الصعبة وتحسين الخدمات الأساسية والتأمين الصحي.

العاملون اتهموا شركة ساليني إمبريجيلو الإيطالية المقاول الرئيسي في المشروع بمعاملتهم بشكل سيء وغير لائق.

اشتكى العمال من أنهم مهددون دائما بالطرد مع عدم الحصول على أي مستحقات نظير خدمتهم.

المدير المؤقت للمشروع المهندس الإثيوبي أفريم ولد كيدان اعتبر فيها أن مطالب العمال المضربين مشروعة.

من جهة أخرى قال وزير الخارجية المصري سامح شكري (الأربعاء) إنه نقل رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن التعاون بين البلدين.

وهذه أبرز تصريحات شكري ونظيره السوداني في مؤتمر صحفي:

نحتاج إلى الإسراع بوتيرة المفاوضات مع إثيوبيا بشأن القضايا العالقة

نسعى للوصول إلى اتفاق ثلاثي بشأن سد النهضة يلبي طموحات كافة الأطراف.

لمست من رئيس الوزراء الإثيوبي توجها إيجابيا لإزالة العقبات والتوصل إلى تفاهمات قريبا.

ننتظر التنفيذ الكامل لبنود اتفاق المبادئ بشأن سد النهضة

خلفيات: