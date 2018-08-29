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سياسة|تركيا

أردوغان: واثق بأننا على أعتاب انتصارات جديدة

الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال إنه واثق أنه على أعتاب تحقيق انتصارات ونجاحات جديدة
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال إنه واثق أنه على أعتاب تحقيق انتصارات ونجاحات جديدة
29/8/2018

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان (الأربعاء) إنه واثق أنه على أعتاب تحقيق انتصارات ونجاحات جديدة. وذلك في رسالة له نشرها موقع الرئاسة التركية بمناسبة "عيد النصر".

ويعتبر عيد النصر، ويوم القوات المسلحة، عيدا وطنيا في الجمهورية التركية، وجمهورية شمال قبرص التركية؛ حيث تحيي الدولتان في هذه المناسبة ذكرى الانتصارات، التي أحرزها الجيش التركي، بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، على قوات الحلفاء، والجيش اليوناني بتاريخ 30 أغسطس/آب 1922.

وقال أردوغان بمناسبة عيد النصر:
  • استذكر بكثير من الرحمة والتعظيم والشكر قائد حرب الاستقلال مصطفى كمال أتاتورك، وكافة عناصر الجيش الذين أهدونا هذا النصر، وأدعو بالرحمة لشهدائنا والذين شاركوا في تلك الحرب.
  • أردوغان أكد أن وصول بلاده إلى أهدافها المحددة لعام 2023 من شأنه أن يوجه تركيا والمنطقة بأسرها نحو المستقبل.
  • تركيا تناضل من أجل جميع المضطهدين والمظلومين الذين يعقدون الأمل عليها اليوم، كما عقدوه في حقب مختلفة من تاريخها.
  • هذا التطوع العظيم (النضال من أجل المضطهدين) ليس نقطة ضعف لتركيا وإنما أصبح أكبر مصدر قوة لها.
  • النصر الذي تحقق في (30 أغسطس) الذي يعد آخر حلقات سلسلة الانتصارات، دخل التاريخ رمزاً لعزم الشعب التركي في حماية استقلاله ومستقبله.
  • الشعب التركي أظهر للعالم مجددًا عزمه بخصوص حماية استقلاله ومستقبله ضد الطموحات الإمبريالية.
  • 30 أغسطس/ آب، أظهر وجود طريق مفتوح دائمًا من أجل الوصول إلى النجاح مهما كانت الظروف صعبة، مضيفًا أن "الانجازات التي تحققت في البلاد على مدار الـ 16 عامًا الماضية أظهرت لنا أن هذا ممكن.

وبهذه المناسبة، تقام أنشطة وفعاليات مختلفة في كافة الولايات والسفارات والبعثات الدبلوماسية التركية بالخارج.

المصدر : الأناضول
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