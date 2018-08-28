وزير الخارجية التركي يتوعد الأمريكان بالرد إذا تصرفوا كرعاة بقر

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنه إذا تصرفت الولايات المتحدة مثل رعاة البقر فسيكون هناك رد على ذلك.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره الليتواني، ليناس لينكيفيسيوس، عقب لقائهما (الثلاثاء)، في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الوزير التركي إلى ليتوانيا.

وهذه أبرز تصريحات أوغلو:

إذا قالت واشنطن أنا أفعل كل ما أريد، مثلما يحدث في أفلام الكاوبوي، فسيكون لنا رد على ذلك.

علاقتنا مع روسيا ليست بديلة عن العلاقات مع الاتحاد الأوربي أو الولايات المتحدة.

تركيا حريصة على التوازن في سياستها الخارجية.

تركيا غير ملزمة بالعقوبات الأمريكية على إيران.

تركيا ليست ولاية أمريكية، وأضاف ولسنا مضطرين للموافقة على أي قرار غير عادل صادر من دولة تجاه أخرى.

تركيا بإمكانها أن تبقي سياستها الخارجية بتوازن تام مع الجميع.

هناك العديد من الحكومات للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوربي تبحث عن سُبل تأسيس علاقات جيدة مع روسيا في الوقت الراهن.

لماذا عندما تقوم تركيا بإجراء اتصالات مع روسيا حول سوريا والقضايا يُطرح الموضوع دائماً مصحوباً بعلامات استفهام؟

بالسبة لعلاقاتنا مع الاتحاد الأوربي نُدرك أن أغلب العقبات أمامنا ليست فنية وإنما سياسية .

يجب منع أي عملية على إدلب، لأن الهجوم على إدلب سيكون كارثة للجميع، للشعب السوري، ولتركيا، وأوربا.

من جهة أخرى أعلنت رئاسة الأركان التركية، تنفيذ طيار تركي أول طلعة تدريبية بمقاتلة من طراز F-35 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وهذا تفاصيل بيان رئاسة الأركان التركية:

يستمر تدريب الطيارين الأتراك على قيادة طائرات "إف-35" في الولايات المتحدة.

طيار تركي نفذ أول طلعة بالمقاتلة "إف-35" في إطار التدريبات.

في يوليو/حزيران الماضي، تسلمت تركيا، أول مقاتلة من طراز "إف-35" من الولايات المتحدة.

المقاتلة "إف-35" أنجزت بمساهمة فعّالة من قِبل الصناعات الدفاعية التركية.

تتشارك في مشروع إنتاج المقاتلة كل من تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وهولندا وكندا وأستراليا والدنمارك والنرويج.

تستطيع المقاتلة "إف-35" التي تحلق بقائد واحد ومحرك واحد، القيام بوظائف متعددة كتنفيذ هجمات جوية وأرضية، وطلعات استكشافية.

وبفضل تصميمها الخاص، فإنها تستطيع إخفاء نفسها عن رادارات العدو، إضافة إلى أن نظام داس الموجود فيها، يوفّر لها إمكانية الرؤية بزاوية 360 درجة.

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