واشنطن: العدل الدولية غير مخولة بالنظر في العقوبات على إيران

قالت الولايات المتحدة إن محكمة العدل الدولية غير مختصة بالنظر في العقوبات الأمريكية على إيران.

أهم ما جاء في مرافعة الجانب الأمريكي أمام محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة من إيران:

أكدت الولايات المتحدة لقضاة محكمة العدل الدولية أنهم غير مخولين النظر في الطلب الإيراني بإصدار أمر يقضي بتعليق العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران على خلفية برنامجها النووي.

محامية وزارة الخارجية الأمريكية جينيفر نيوستيد قالت أمام المحكمة الأممية في لاهاي إن المحكمة "تفتقر إلى اختصاص قضائي أولي للنظر في ادعاءات إيران".

نيوستيد أكدت على حق الولايات المتحدة في حماية أمنها القومي ومصالحها.

نيوستيد: لا يمكن لاتفاقية الصداقة بين البلدين 1955 أن تشكل أساساً للسلطة القضائية لهذه المحكمة.

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