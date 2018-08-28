مصر: الأزهر يدعو لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي

دعا الأزهر في مصر إلى توقيع عقوبات شديدة على مرتكبي جريمة التحرش وذلك في أعقاب ما تداولته وسائل الإعلام وشبكات التواصل في الآونة الأخيرة من زيادة تلك الحوادث.

وأعلن الأزهر، في بيان له أمس (الاثنين) متابعته واستنكاره لـ "ما تداولته وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة من حوادث تحرش، وصل الأمر في بعضها إلى حد اعتداء المتحرش على من يتصدى له أو يحاول حماية المرأة المتحرش بها، فيما سعى البعض لجعل ملابس الفتاة أو سلوكها مبررًا يسوغ للمتحرش جريمته النكراء، أو يجعل الفتاة شريكة له في الإثم".

بيان الأزهر حول التحرش:

البيان قال إن التحرش تصرُّف محرَّم شرعاً وسلوك مدان بشكل مطلق ولا يجوز، ويجب تفعيل القوانين التي تجرم التحرش وتعاقب على فعله.

الأزهر أكد على أن "التحرش (إشارة أو لفظًا أو فعلًا) هو تصرف محرم وسلوك منحرف، يأثم فاعله شرعًا، كما أنه فعلٌ تأنف منه النفوس السويّة وتترفع عنه، وتنبذ فاعله، وتجرمه كل القوانين والشرائع".

الأزهر أكد أن تجريم التحرش والمتحرِش يجب أن يكون مطلقًا ومجردًا من أي شرط أو سياق، فتبرير التحرش بسلوك أو ملابس الفتاة يعبر عن فهم مغلوط؛ لما في التحرش من اعتداء على خصوصية المرأة وحريتها وكرامتها، فضلًا عما تؤدي إليه انتشار هذه الظاهرة المنكرة من فقدان الإحساس بالأمن، والاعتداء على الأعراض والحرمات.

الأزهر أكد أن تحضر المتجمعات ورقيها إنما يقاس بما تحظى به المرأة من احترام وتأدب في المعاملة، وبما تتمتع به من أمان واستقرار وتقدير، داعيا "المؤسسات المعنية إلى رفع الوعي المجتمعي بأشكال التحرش وخطورته، والتنفير من آثاره المدمرة على الأخلاق والحياء، خاصة التحرش بالأطفال، وتكثيف البرامج الإعلامية لتعريف المواطنين بما يجب عليهم من تصرُّفٍ حال وقوع حادثة تحرش، وبما يردع المتحرش ويوفر الحماية للمرأة أو الفتاة المتحرش بها". كما طالب وسائل الإعلام بـ "تجنب بث أي مواد تروج للتحرش أو تظهر المتحرش بأي شكل يشجع الآخرين على تقليده".

وأدت عدة حوادث سجلها ضحايا أو شهود عيان خلال عطلة عيد الأضحى في مصر الأسبوع الماضي وبُثت على وسائل التواصل الاجتماعي إلى شعور كثير من المصريين بصدمة.

وأظهرت احداها مشاجرة في مدينة الإسكندرية الساحلية حيث لقي رجل يبلغ من العمر 40 عاما حتفه طعنا حتى الموت عندما حاول التصدي لشخص تحرش بزوجته.

وقالت وسائل إعلام محلية إن القاتل (39 عاما) محتجز لدى الشرطة.

وفي مقطع مصور آخر على وسائل التواصل الاجتماعي قاوم حشد من الشباب في مدينة دمنهور سائق دراجة نارية حاول انقاذ ثلاث فتيات من التحرش بهن في أحد الشوارع.