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سياسة|مصر

محكمة مصرية تقضي بإعدام 6 أشخاص بتهمة قتل شرطي

عناصر من الشرطة المصرية
عناصر من الشرطة المصرية
28/8/2018

أصدرت محكمة جنايات في مصر اليوم الثلاثاء حكما بإعدام ستة أشخاص شنقا بعد إدانتهم بقتل شرطي وإصابة آخرين في هجوم مسلح على نقطة تفتيش أمنية قرب القاهرة عام 2016.

  • عاقبت المحكمة متهمين آخرين بالسجن المؤبد لإدانتهما في نفس القضية.
  • كما عاقبت متهما بالسجن 15 عاما وآخر بالسجن المشدد لخمس سنوات.
  • أصدرت المحكمة حكما بسجن اثنين من الأحداث لمدة ثلاث سنوات.
  • كانت المحكمة قد قررت يوم 27 يونيو حزيران إحالة أوراق ستة متهمين في القضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم.
  • يتعين على محاكم الجنايات أخذ رأي المفتي في أحكام الإعدام، لكن رأيه استشاري وغير ملزم.
  • يحق للمحكوم عليهم، وجميعهم محبوسون، الطعن أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد.
  • كان شرطي برتبة رقيب قد قُتل وأُصيب آخران أحدهما ضابط عندما هاجم مسلحون نقطة تفتيش أمنية بمنطقة الخصوص التابعة لمحافظة القليوبية قرب القاهرة في ساعة مبكرة من يوم الرابع من أبريل نيسان عام 2016.
  • ووجهت النيابة العامة للمقبوض عليهم، وعددهم 12 شخصا، تهم تأسيس "جماعة إرهابية" وتولي القيادة فيها أو الانضمام إليها، والتعدي على نقطة للشرطة واغتيال رقيب والشروع في قتل ضابط وأفراد آخرين، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص.
  • بدأت محاكمة المتهمين في مايو أيار 2017.
  • منذ الانقلاب العسكري في مصر في 3 يوليو/تموز 2013، عمد النظام المصري إلى إجراء محاكمات "صورية" لمعارضي الانقلاب وإصدار أحكام بالإعدام والسجن المؤبد في محاكمات تفتقر للعدالة والنزاهة، بحسب منظمات حقوقية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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