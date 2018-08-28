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قضية اغتصاب وتعذيب فتاة قاصر تهز المغرب وتصل القضاء

خديجة قالت إن خاطفيها رسموا وشوما على جسدها
خديجة قالت إن خاطفيها رسموا وشوما على جسدها
28/8/2018

قررت النيابة العامة ملاحقة 12 شابا في قضية اغتصاب وتعذيب فتاة قاصر هزت الرأي العام في المغرب.

التفاصيل:
  • تراوحت الاتهامات الموجهة إلى المتهمين بين الإتجار بالبشر والاغتصاب ومحاولة القتل وعدم مساعدة شخص في خطر.
  • كشفت خديجة أوقرو (17 عاما) تعرضها للاحتجاز نحو شهرين تعرضت خلالهما للاغتصاب والتعذيب.
  • اختطفت خديجة من أمام بيت أحد أقاربها في بلدة أولاد عياد بمنطقة الفقيه بنصالح (وسط المغرب) منتصف حزيران/يونيو.
  • أثارت القضية صدمة في المغرب، وحملة تضامن واسعة معها.    
  • وجه للمتهم الرئيسي الذي لم يكشف عن اسمه، اتهامات اتجار بالبشر والتهديد بالقتل والتعذيب والاختطاف والاحتجاز واغتصاب قاصر بحسب فرانس برس.
  • وجهت الاتهامات نفسها الى عشرة أشخاص آخرين، وأضيفت اليها تهمتا عدم التبليغ عن جناية، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.
  • يلاحق شخص واحد بالاتهامين الأخيرين فقط، ولا يزال البحث جاريا عن ثلاثة شبان آخرين.
  • النيابة العامة ستلاحق أي شخص علم باحتجاز خديجة ولم يبلغ السلطات بحسب فرانس برس.
  • أحيل المتهمون الـ 12 الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة إلى قاضي تحقيق في حالة اعتقال.
  • يمكن أن تتغير لائحة الاتهامات والمتهمين تبعا لنتائج الأبحاث التي يتولاها قاضي التحقيق. نقلت وسائل إعلام محلية تشكيك عائلات بعض المتهمين في رواية الضحية.

  • المحامي إبراهيم حشان شدد على أن موكلته "قاصر تعتبر مسلوبة الإرادة في نظر القانون.
  • المحامي أضاف: حتى لو افترضنا أنها رافقت أحدهم برضاها، فإن ذلك يعتبر تغريرا بقاصر يعاقب عليه القانون.
  • كشفت خديجة في مقابلة مصورة أجراها معها موقع اخباري محلي ندوبا ووشوما حفرها خاطفوها على أجزاء مختلفة من جسدها.
  • تلقت خديجة عشرات العروض من أطباء متطوعين لإزالة تلك الوشوم بحسب حقوقيين.
  • سجل تقرير للنيابة العامة تزايد قضايا جرائم الاغتصاب السنة الماضية في المغرب.
  • ارتفع عدد جرائم الاغتصاب إلى 1600 حالة في حين كانت بحدود 800 قضية سنويا خلال الأعوام الماضية في المغرب.
  • التقرير أشار إلى تسجيل أكثر من 290 قضية خطف قاصرين خلال 2017. 

المصدر : فرانس برس
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