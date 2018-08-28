قضية اغتصاب وتعذيب فتاة قاصر تهز المغرب وتصل القضاء

قررت النيابة العامة ملاحقة 12 شابا في قضية اغتصاب وتعذيب فتاة قاصر هزت الرأي العام في المغرب.

التفاصيل:

قضية #خديجة_اوقرو ستبقى وصمة عار على جبين القضاء المغربي والمجتمع المغربي ككل حتى تأخذ حقها وينال هؤلاء الوحوش جزاؤهم ، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه ارتكاب مثل هذه الممارسات التي لا تمت للمجتمع المغربي ولا للدين الاسلامي بصلة

— ابن يوسف (@DahabMalike) August 26, 2018