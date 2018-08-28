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سياسة|روسيا

روسيا تجري أكبر تدريبات عسكرية منذ نحو 40 عاما

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
28/8/2018

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزير الدفاع سيرغي شويغو قوله اليوم الثلاثاء إن روسيا ستجري الشهر المقبل أكبر تدريبات عسكرية منذ نحو 40 عاما.

أبرز تصريحات الوزير:
  • التدريبات التي يطلق عليها اسم فوستوك-2018 أي (شرق-2018) ستجرى في مناطق عسكرية روسية في وسط وشرق البلاد.
  • يشارك في التدريبات نحو 300 ألف عسكري وأكثر من ألف طائرة عسكرية وأسطولان روسيان وجميع وحداتها المحمولة جوا.
  • هذه أكبر تدريبات عسكرية تجريها روسيا منذ عام 1981.
خلفيات:
  • تصريحات شويغو تأتي بعد يوم من إعلان وزارة الدفاع الروسية أنها رصدت تعزيزات تقوم بها واشنطن لقواتها في الشرق الأوسط استعدادا لما تخشى موسكو من أن تكون ضربة محتملة توجهها لقوات الحكومة السورية.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن الميجور جنرال إيغور كوناشينكوف قوله إن المدمرة الأمريكية روس المسلحة بصواريخ موجهة دخلت البحر المتوسط في 25 أغسطس/آب وهي مزودة بما قدره بـ 28 صاروخا من طراز توماهوك القادرة على ضرب أي هدف في سوريا.

المصدر : رويترز
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