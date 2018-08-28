رئيس وزراء باكستان: يجب فرض عقوبات على المسيء للإسلام

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إن الدول الإسلامية يجب أن تتوصل إلى سياسة جماعية بشأن الإساءة للإسلام.

وأضاف خان في أول كلمة له بمجلس الشيوخ بعد توليه مهام منصبه أنه يجب فرض عقوبات بالسجن على من يسيء للإسلام على غرار العقوبات ضد منكري الهولوكوست في بعض الدول.

تصريحات خان:

تعهد رئيس الوزراء الباكستاني بطرح قضية الإساءة للإسلام في الأمم المتحدة، في ظل اعتزام نائب هولندي يميني تنظيم مسابقة رسوم كاريكاتورية مسيئة للإسلام.

قال إن الحكومة الباكستانية ستثير قضية الإساءة للإسلام في منظمة التعاون الإسلامي (تضم 57 دولة)، لمطالبة الدول الإسلامية بالتوصل إلى سياسة جماعية يمكن طرحها في المنتديات الدولية، بحسب صحيفة دون المحلية (خاصة).

أضاف أن إثارة هذه القضية في الأمم المتحدة كان لابد أن تتم منذ سنوات .

ضرب خان، الذي تولى السلطة في 18 أغسطس/ آب الجاري، مثلًا بالدول التي تجرم إنكار الهولوكوست ) المحرقة النازية).

المحرقة النازية). تابع: لدى أربع دول عقوبات بالسجن لمن ينكر الهولوكوست، لأنهم يدركون أن هذا يضر بمشاعر المجتمع اليهودي، ونحن نحتاج إلى سياسة مماثلة حتى لا يؤذي الناس مشاعرنا (كمسلمين) مرارًا وتكرارًا .

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