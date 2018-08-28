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سياسة

ترمب يهاجم عملاق التكنولوجيا الأمريكي "غوغل"

ترمب اتهم غوغل بالتحيز ضده في نتائج البحث
ترمب اتهم غوغل بالتحيز ضده في نتائج البحث
28/8/2018

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الثلاثاء) شركة غوغل بالتدخل عن طريق تحويل نتائج البحث الخاصة لإظهار النتائج السلبية وتجنب إظهار النتائج الإيجابية.

وهذا أبرز ما قاله ترمب في تغريدات له على تويتر:
  • تقوم غوغل وآخرون بحجب الأصوات المحافظة وإخفاء المعلومات والأخبار الجيدة. 
  • إنهم يسيطرون على ما نستطيع وما لا نستطيع رؤيته.
  • هدد بشكل غامض باتخاذ إجراء قائلا: "هذا موقف خطير للغاية، وستتم معالجته!"
  • التغريدات بعد منشور يوم السبت الماضي على موقع محافظ، يزعم أن 96 في المائة من نتائج البحث عن كلمة " ترمب" على محرك بحث أخبار " غوغل" كانت نتائجها ذات اتجاه يميل لليسار.
  • ترمب قال إن نتائج بحث غوغل عن "أخبار ترمب" لم تظهر سوى عرض وتقارير لوسائل 
  • الإعلام المزيفة.
  • زعم ترمب أن 96 في المائة من نتائج البحث، كانت من وسائل الإعلام التي تميل لليسار الوطني.
  • قالت شركة غوغل (الثلاثاء) إن محرك البحث الإلكتروني الخاص بها غير متحيز.
أبرز ما جاء في بيان غوغل:
  • عندما يكتب المستخدمون استفسارات في شريط البحث على غوغل، فإن هدفنا هو التأكد من أنهم يتلقون الإجابات الأكثر ملاءمة في غضون ثوان.
  • إننا لا نستخدم عملية البحث لوضع أجندة سياسية ولا ندفع نتائجنا لتميل وتتحيز لأي أيديولوجية سياسية.
  • نعمل باستمرار على تنقيح وتحسين خوارزميات البحث الخاصة بها لتحقيق محتوى عالي الجودة فيما يتعلق بالاستفسارات.
  • نعمل باستمرار على تحسين محرك غوغل للبحث، ونحن لا نقوم مطلقًا بتصنيف نتائج البحث للتلاعب بالمشاعر السياسية.
ترمب يثني على غوغل:
  • وفي يوليو/تموز الماضي فرض المنظمون في الاتحاد الأوربي غرامة على غوغل بقيمة 5 مليارات دولار بشأن انتهاكات المنافسة
  • ترمب أدان الغرامة ووصف غوغل بأنها "واحدة من شركاتنا العظيمة".        
المصدر : الألمانية
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