بعد ضغوط سياسية.. ترمب يأمر بتنكيس الأعلام حدادا على وفاة ماكين

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتنكيس الأعلام حدادا على وفاة السيناتور الراحل جون ماكين، بعد يومين من وفاته، وقال إنه يكن كل التقدير للخدمات التي قدمها ماكين للأمة.

وأضاف ترمب في بيان: "رغم خلافاتنا بشأن السياسة فإنني أحترم الخدمات التي قدمها السناتور ماكين لبلادنا، وتكريما له وقعت على قرار بتنكيس علم الولايات المتحدة حتى يوم دفنه".

خلفيات:

خطوة ترمب جاءت وسط ضغوط سياسية عليه بعد تأبينه الفاتر للسيناتور جون ماكين.

أكد ريك ديفيز، مساعد ماكين السابق، أن ترامب لن يحضر جنازة السيناتور الراحل التي تقام في واشنطن السبت.

سيلقي الرئيسان السابقان باراك أوباما وجورج بوش الابن كلمتين في حفل التأبين، تنفيذا لوصيّة ماكين.

صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قالت إن مساعدين لترمب أعدوا بيانا قبل وفاة ماكين يوم السبت كان سيشيد بالرجل باعتباره أحد المحاربين الأمريكيين القدماء في فيتنام على خدمته للجيش ومجلس الشيوخ.

ترمب رفض تلك الخطط رغم مناشدات المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي.

اكتفى ترمب بتغريدة على حسابه على موقع "تويتر" يقدم فيها العزاء لأسرة ماكين.

كان ترمب قد سخر في عام 2015 من سجن ماكين لمدة خمس سنوات كأسير حرب في فيتنام بقوله: "أنا أحب الأشخاص الذين لم يتم أسرهم".