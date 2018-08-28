بعد ضغوط سياسية.. ترمب يأمر بتنكيس الأعلام حدادا على وفاة ماكين

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتنكيس الأعلام حدادا على وفاة السيناتور الراحل جون ماكين، بعد يومين من وفاته، وقال إنه يكن كل التقدير للخدمات التي قدمها ماكين للأمة.
وأضاف ترمب في بيان: "رغم خلافاتنا بشأن السياسة فإنني أحترم الخدمات التي قدمها السناتور ماكين لبلادنا، وتكريما له وقعت على قرار بتنكيس علم الولايات المتحدة حتى يوم دفنه".
خلفيات:
صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قالت إن مساعدين لترمب أعدوا بيانا قبل وفاة ماكين يوم السبت كان سيشيد بالرجل باعتباره أحد المحاربين الأمريكيين القدماء في فيتنام على خدمته للجيش ومجلس الشيوخ.
كان ترمب قد سخر في عام 2015 من سجن ماكين لمدة خمس سنوات كأسير حرب في فيتنام بقوله: "أنا أحب الأشخاص الذين لم يتم أسرهم".