البنتاغون" توجه تحذيرا للسعودية بشأن حربها في اليمن"

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية (الثلاثاء) إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" وجهت تحذيرا للسعودية بشأن حربها في اليمن.

تحذير أمريكي:

البنتاغون مستعدة لخفض الدعم العسكري والاستخباراتي للسعودية في اليمن إذا لم يظهر السعوديون حرصهم على الحد من قتل المدنيين وفق "سي إن إن".

الشبكة أوضحت أن وزارتي الدفاع والخارجية، الأمريكيتين بعثتا برسائل مباشرة للرياض للحد من سقوط قتلى من المدنيين.

من جهته قال وزير الدفاع الأمريكي جميس ماتيس في مؤتمر صحفي إنهم يراجعون على الدوام الدعم المقدم للتحالف السعودي في اليمن.

وهذه أبرز تصريحات ماتيس:

سلوكنا في اليمن مرتبط بمحاولة التخفيض من وطأة ما يجري هناك.

نراجع بشكل دوري الدعم المقدم للتحالف في اليمن.

هدفنا هو خفض الخسائر المدنية إلى الحد الأدنى ونقل الصراع باليمن إلى مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة.

تم إخطار إيران بأن تصرفاتها في سوريا واليمن ومنطقة الخليج العربي غير مقبولة بالنسبة لنا.

دعمنا للسعودية في حربها باليمن ليس مطلقا بلا شروط.

جرائم حرب:

خبراء بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قالوا إن الضربات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن ترقى إلى جرائم حرب.

التقرير أعده خبراء من الأمم المتحدة تناول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها طرفا الصراع في اليمن منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وصل عدد الإصابات في صفوف المدنيين في اليمن من مارس/آذار 2015 حتى يونيو/حزيران 2018 إلى 16706 بينهم 6475 قتيلا، و10231 جريحا.

رجح التقرير أن يكون العدد الحقيقي للخسائر البشرية أعلى بكثير جدا من ذلك الرقم.

تسببت غارات التحالف السعودي الإماراتي الجوية في سقوط معظم الإصابات المدنية الموثقة.

اغتصاب وتعذيب: