الأمم المتحدة: ضربات التحالف بقيادة السعودية باليمن ترقى لجرائم حرب

قال خبراء بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن الضربات الجوية التي شنها التحالف السعودي الإماراتي في اليمن سببت خسائر شديدة في الأرواح بين المدنيين وبعضها قد يصل إلى جرائم حرب.

جاء ذلك في تقرير أعده خبراء من الأمم المتحدة تناول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن منذ سبتمبر/أيلول 2014.

أبرز ما جاء في التقرير: