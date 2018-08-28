إيران: سنحتفظ بوجودنا العسكري في سوريا رغم الضغط الأمريكي

نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، عن أبو القاسم علي نجاد، الملحق العسكري الإيراني في دمشق، أن بلاده ستحتفظ بوجودها العسكري في سوريا رغم الضغط الأمريكي لانسحابها.
وزار وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، دمشق (السبت) الماضي، لعقد محادثات مع الرئيس بشار الأسد ومسؤولين عسكريين كبار. ووقع اتفاقا للتعاون العسكري خلال اجتماع مع نظيره السوري لكن لم تعلن تفاصيل الاتفاق.
وأرسل الحرس الثوري الإيراني أسلحة وآلاف الجنود إلى سوريا لدعم رئيس النظام السوري، بشار الأسد، خلال الحرب الأهلية.
وكرر جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبوع الماضي دعوة واشنطن لإيران إلى سحب كل قواتها من سوريا.
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية على إيران لأسباب من بينها دورها في الصراعات في سوريا والعراق واليمن بالإضافة إلى برنامجها النووي وبرنامجها الصاروخي.
ودعت إسرائيل مرارا أيضا إلى انسحاب إيران من سوريا. وشنت القوات الجوية الإسرائيلية عشرات الضربات الجوية على حلفاء إيران في سوريا.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير، في بيان إلى الصحفيين، إن "الجيش الإسرائيلي" "سيواصل التحرك بكل عزم ضد محاولات إيران لنقل قوات عسكرية وأنظمة أسلحة إلى سوريا".
من جانب أخر قال الرئيس الإيراني حسن روحاني (الثلاثاء) إن بلاده ستتغلب على العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران مضيفا أنها لن تؤدي إلا إلى توحيد الأمة.
وأضاف روحاني في معرض رده على أسئلة نواب حول طريقة تعامله مع الاقتصاد وسط زيادة الأسعار والبطالة "لماذا.. عندما يتعلق الأمر بمستقبل إيران. تساورهم الشكوك.. هذا الشك يجب أن نتخلص منه".