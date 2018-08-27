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سياسة|مصر

مصر: الداخلية تعلن تصفية 5 أشخاص ووفاة معتقل داخل السجن

مقر وزارة الداخلية المصرية
مقر وزارة الداخلية المصرية
27/8/2018

أعلنت الداخلية المصرية في بيان مقتل 5 أفراد فجر (الإثنين) أثناء مداهمة لمنطقة جبلية بمحافظة سوهاج بصعيد البلاد.

بيان الداخلية:
  • القوات حاصرت منطقة جبيلة كان يختبئ بها مسلحون.
  • المسلحون كانوا يختبئون في خور جبلي بمركز أخميم بمحافظة سوهاج.
  • العناصر التي وصفتها بالإرهابية بدأت بإطلاق النيران تجاه القوات.
  • القوات تصدت لمصدر إطلاق النيران وعقب ذلك عُثر على 5 قتلى من المسلحين.
  • القوات عثرت على 3 بنادق آلية وطلقات نارية ووسائل إعاشة وأوراق تنظيمية.
  • نشرت صورا لعدد من الجثث مطموسة الوجوه وبجوارها أسلحة نارية.
  • يجري العمل لتحديد هوية القتلى.
خلفيات:
  • السلطات المصرية تقول إنها تخوض حربا ضد "الإرهاب".
  • بدأت مصر في فبراير/ شباط الماضي عملية كبيرة يشنها الجيش بمساعدة الشرطة ضد تنظيم ولاية سيناء.
  • كثيرا ما تعلن قوات الأمن المصرية قتل أشخاص أثناء مداهمات.
  • مراكز حقوقية ومنظمات دولية اتهمت السلطات المصرية بتصفية وقتل معارضين عُزّل حال القبض عليهم.
  • تنفى الأجهزة الأمنية المصرية ما تقوله المنظمات والمراكز الحقوقية.

من جهة أخرى قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان في بيان إن المعتقل حسن عبد الهادي توفي داخل محبسه بمركز الزقازيق التابع لمحافظة الشرقية.

بيان مركز الشهاب:
  • المعتقل حسن عبد الهادي توفي نتيجة الإهمال الطبي (الإثنين) بمقر احتجازه بمركز الزقازيق.
  • المعتقل حسن عبد الهادي كان يعاني من مرض الكبد الوبائي.
  • المعتقل تُرك في زنزانته بدون علاج بأمر من مأمور المركز.
  • أُصيب المعتقل بفقدان الذاكرة وفشل كلوي وسكتة دماغية أدت إلى الوفاة.
  • قوات الأمن قات بإخراجه من الزنزانة وألقت به في طرقة أمام الزنازين بعد وفاته.
  • طالب المركز بالتحقيق في الواقعة وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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