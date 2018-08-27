ماكرون يدعو أوربا إلى عدم الاعتماد على أمريكا في ضمان أمنها

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيقدم اقتراحات جديدة للاتحاد الأوربي بهدف تعزيز الأمن في القارة، معتبرا أن التكتل يجب أن يتوقف عن الاعتماد على الولايات المتحدة في هذا الشأن

وقال الرئيس الفرنسي (الإثنين) في خطاب أمام سفراء فرنسا لإعادة إطلاق برنامج عمله الدبلوماسي:

لم يعد بإمكان أوربا الاعتماد على الولايات المتحدة حصرا في أمنها. ضمان أمن أوربا مسؤوليتنا.

ماكرون قال أمام 250 دبلوماسيا ونائبا وخبيرا في العلاقات الدولية إنه سيكشف عن مقترحاته "خلال الأشهر المقبلة" قائلا "أريد أن نطلق مراجعة شاملة لأمننا، تتضمن روسيا، مع جميع الشركاء الأوربيين".

علينا القيام بمبادرات جديدة وبناء تحالفات جديدة.

فرنسا تريد أوربا قادرة على الحماية حتى في وقت بات فيه التطرف أقوى وعادت القومية للظهور.

خلافات مع حكومات شعبوية: