فيسبوك يحذف حسابات قادة جيش ميانمار

قالت شركة فيسبوك (الإثنين) إنها ألغت حسابات شخصيات عسكرية معينة من على موقع فيسبوك وموقع إنستغرام لمنع نشر "الكراهية والتضليل".

أبرز تصريحات فيسبوك

عملية الحذف جاءت بعد مراجعة الشركة للمحتوى.

حذفنا 20 فردا ومؤسسة بورمية من فيسبوك- منهم الجنرال مين أونغ هلينغ القائد الأعلى بالجيش وشبكة مياوادي التلفزيونية التابعة للجيش.

نلغي 18 حسابا على فيسبوك وحساب واحد على إنستغرام و52 صفحة على فيسبوك يتابعها نحو 12 مليون شخص.

تم منع 46 صفحة و12 حسابا من المشاركة في أنشطة منسقة "زائفة" على فيسبوك.

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