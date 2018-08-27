فيتنام تنعي جون ماكين: ساعد في تضميد الجراح

قال وزير خارجية فيتنام فام بينه مينه إن السيناتور الأمريكي الراحل جون ماكين كان "رمزا لجيله"، وساعد على "تضميد جراح الحرب" من خلال الدفع إلى تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع فيتنام.

وكتب مينه في دفتر التعازي في السفارة الأمريكية في هانوي اليوم الإثنين: "بالنسبة لحكومة فيتنام وشعبها كان السيناتور مكين رمزا لجيله من أعضاء مجلس الشيوخ ولقدامى المحاربين في حرب فيتنام".

وأضاف: "كان هو من قاد مساعي تضميد جراح الحرب وتطبيع العلاقات والترويج لشراكة شاملة بين فيتنام والولايات المتحدة".

وتحول نصب تذكاري على ضفاف البحيرة التي أسر عندها مكين في الحرب إلى مزار لتقديم التعازي ولتأبين السيناتور الراحل منذ ورود نبأ وفاته لفيتنام صباح أمس الأحد. ووضع فيتناميون وأمريكيون زهورا وبخورا وأعلاما عند النصب.

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