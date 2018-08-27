تقرير: ترمب رفض إصدار بيان يشيد بماكين

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفض إصدار بيان عن البيت الأبيض يشيد بالسيناتور الجمهوري الراحل جون ماكين، مفضلا بدلا من ذلك إصدار تغريدة قصيرة.
أبرز ما جاء في تقرير واشنطن بوست:
- مساعدون لترمب أعدوا بيانا قبل وفاة ماكين يوم السبت كان سيشيد بالرجل باعتباره أحد المحاربين الأمريكيين القدماء في فيتنام على خدمته للجيش ومجلس الشيوخ.
- ترمب رفض تلك الخطط رغم مناشدات المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي.
- اكتفى ترمب بتغريدة على حسابه على موقع "تويتر" يقدم فيها العزاء لأسرة ماكين.
- كان ترمب قد سخر في عام 2015 من سجن ماكين لمدة خمس سنوات كأسير حرب في فيتنام بقوله: "أنا أحب الأشخاص الذين لم يتم أسرهم".