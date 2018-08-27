تقرير: ترمب رفض إصدار بيان يشيد بماكين

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفض إصدار بيان عن البيت الأبيض يشيد بالسيناتور الجمهوري الراحل جون ماكين، مفضلا بدلا من ذلك إصدار تغريدة قصيرة.

أبرز ما جاء في تقرير واشنطن بوست: