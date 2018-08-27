تفاقم أزمة الخبز في السودان

تشهد العاصمة السودانية نقصا حادا في الخبز منذ أسابيع ما يجبر المواطنين على الانتظار في طوابير لساعات طويلة من أجل الحصول على هذه المادة الأساسية.

السودانيون يقفون في طوابير لساعات أمام المخابز للحصول على عدة أرغفة خبز.

مخابز لا تعطي للشخص أكثر من 20 قطعة زنة الواحدة 70 غراما، وهذا بالكاد يكفي أسرة لوجبتين.

طوابير المنتظرين للخبز تمتد لعشرات الأمتار أمام المخابز.

يشكل الخبز مكونا أساسيا في الغذاء بالسودان.

أصحاب المخابز يقولون إنهم لم يتسلموا حصتهم كاملة من الطحين.

أصحاب مخابز يقولون إنهم حصلوا فقط على 50% من حصتهم اليومية، ما اضطرهم لخفض الإنتاج.

مصدر حكومي: عدد من مطاحن القمح توقفت عن الإنتاج نتيجة عدم وفاء الحكومة ببعض الالتزامات المالية.

يستهلك السودان وفق احصاءات رسمية 2.5 مليون طن من القمح سنويا ينتج منها 800 ألف طن.

يشهد الاقتصاد السوداني ارتفاعا في معدل التضخم الذي بلغ وفق احصاءات رسمية في يوليو/تموز الماضي نحو 64%.