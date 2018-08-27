الإمارات تنفي قصف مطار دبي من قبل الحوثيين

نفت هيئة الطيران الإماراتية ما تداولته وسائل إعلام تابعة للحوثيين باستهداف مطار دبي بطائرة مسيرة.
أبرز التطورات:
- هيئة الطيران المدني قالت إن حركة الملاحة الجوية في دولة الإمارات تسير بشكل اعتيادي وطبيعي.
- قناة المسيرة التابعة للحوثيين قالت إن هجوما نوعيا على مطار دبي الدولي تم بطائرة مسيرة من طراز "صماد3".
- القناة قالت إن العملية أتت بعد رصد ومعلومات استخباراتية دقيقة.
- وأشارت إلى أن مطار دبي الدولي يبعد عن اليمن ما يزيد عن 1200 كليو متر.
- وأوضحت أن هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها دبي العاصمة الاقتصادية للإمارات.
- وقالت القناة إن الحوثيين شنوا في يوليو/ حزيران الماضي عدة غارات على مطار أبو ظبي الدولي.
- تشارك الإمارات مع السعودية في تحالف لإعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى السلطة في اليمن.
- خلفت الغارات السعودية الإماراتية في اليمن آلاف الضحايا من المدنيين.
- انتقدت هيومان رايتس ووتش الهجمات التي تقوم بها السعودية والإمارات في اليمن.