إيران: نسيطر على الخليج بالكامل

قال قائد البحرية بالحرس الثوري الإيراني الجنرال علي رضا تنكسيري قوله اليوم الإثنين إن إيران تسيطر تماما على الخليج وإن القوات البحرية الأمريكية لا مكان لها هناك.

تنكسيري: إيران لديها سيطرة كاملة على الخليج ذاته وعلى مضيق هرمز.

تنكسيري: قد يكون إغلاق المضيق أكثر الطرق مباشرة لوقف عمليات الشحن من الخليج.

تنكسيري: نستطيع ضمان الأمن في الخليج وليس هناك حاجة لوجود الولايات المتحدة والدول التي لا مكان لها هنا.

التصريح يأتي في وقت أشارت فيه طهران إلى أنها قد تقوم بعمل عسكري في الخليج لمنع صادرات النفط من دول أخرى في المنطقة ردا على فرض الولايات المتحدة عقوبات تهدف لوقف مبيعات طهران النفطية.

تصاعدت حدة التوترات بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مايو أيار من اتفاق نووي أبرم عام 2015 بين إيران وقوى عالمية وإعادته فرض عقوبات على إيران.

مسؤولون أمريكيون بارزون قالوا إنهم يسعون إلى وقف صادرات إيران النفطية بالكامل.

الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي قال الشهر الماضي إنه يدعم فكرة أن منع إيران من تصدير نفطها سيقود إلى منع كل دول المنطقة من تصدير النفط عبر الخليج.