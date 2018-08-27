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سياسة

إسرائيل تقرر الاستيلاء على جزء من ساحة البراق لصالح اليهود

ساحة البراق الملاصقة للمسجد الأقصى
ساحة البراق الملاصقة للمسجد الأقصى
27/8/2018

أقرت البلدية الإسرائيلية في القدس، مخططا لتوسعة ما يسمى المنطقة المختلطة لليهود، في ساحة البراق الملاصق للمسجد الأقصى، والذي تطلق عليها إسرائيل اسم ساحة المبكى.

تفاصيل الخطة:
  • صحيفة هآرتس، قالت (الإثنين) إن إقرار هذه الخطة تم بضغط من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
  • المنطقة المختلطة هي ركن في ساحة البراق، يؤدي فيه اليهود الذكور والإناث، طقوسا دينية بشكل مختلط.
  • اليهود المتدنيون يقومون في باقي الساحة بالفصل بين الذكور والإناث.
  • أقامت الحكومة الإسرائيلية قبل عدة سنوات، الساحة المختلطة للفصل ما بين اليهود الإصلاحيين واليهود المتدينين.
  • احتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967.

وقد أدانت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى، القرار الإسرائيلي.

وقالت في بيان:
  • ساحة البراق التي تسيطر عليها إسرائيل، هي أرض وقف إسلامي وأن حائط البراق هو جزء من المسجد الأقصى.
  • الاستيلاء على هذه المنطقة الوقفية يعتبر اعتداء صارخ على ملك للمسلمي.
  • المشاريع التهويدية في محيط المسجد الأقصى لا تتم إلا بقوة الاحتلال.
  • المشاريع تهدف لتغيير جذري للوضع الديني والتاريخي الذي كان قائما في مدينة القدس منذ عام 1967 وما قبله.
  • نطالب اليونسكو بالتدخل المباشر لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية التهويدية في هذا الموقع.
اقتحام المسجد الأقصى:
  • جددت مجموعات من المستوطنين اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
  • 78 مستوطنا، و17 شرطيا اقتحموا، المسجد من جهة "باب المغاربة"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.
خلفيات:
  • دائرة الأوقاف أكدت سابقا أن المسجد الأقصى المبارك هو الحرم القدسي الشريف ملك للمسلمين.
  • الأوقاف أكدت أن المسجد بمساحته البالغة 144 دونما وجميع الطرق المؤدية إليه، وهو مسجد إسلامي وجزء أصيل من عقيدة كل المسلمين.
  • شددت على أنه لا يقبل القسمة ولا الشراكة وهو ملك خالص للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه أحد.
  • محكمة إسرائيلية طالبت شرطة الاحتلال تقديم الأسباب لاستمرار منع المتطرفين اليهود من اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك.
المصدر : وكالات
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