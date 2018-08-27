إثيوبيا تزيح شركة تابعة للجيش من مشروع سد النهضة

أزاحت حكومة إثيوبيا شركة المعادن والهندسة (ميتيك) التي تديرها الدولة من مشروع سد النهضة البالغة تكلفته أربعة مليارات دولار على نهر النيل بسبب عدة تأخيرات في استكمال المشروع.

وفيما يلي أبرز التطورات المتعلقة بسد النهضة:

رئيس الوزراء آبي أحمد قال إن الحكومة ألغت العقد مع ميتيك، التي يديرها الجيش الإثيوبي، وستعطيه إلى شركة أخرى.

شركة ساليني إمبريجيلو الإيطالية هي المقاول الرئيسي في مشروع بناء السد.

كانت ميتيك متعاقدة على القطاعات المعدنية الخاصة بالمكونات الكهروميكانيكية والهيدروليكية في المشروع.

رئيس الوزراء الإثيوبي أقر في وقت سابق بتأخر أعمال البناء في سد النهضة التي كان من المقرر أن تنتهي في 2016.

يأتي الإعلان عن إزاحة شركة المعادن والهندسة الإثيوبية بالتزامن مع زيارة يقوم بها وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل إلى أديس أبابا لبحث التطورات الخاصة بمفاوضات سد النهضة النهضة.

معلومات أساسية عن سد النهضة: