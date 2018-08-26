واشنطن بوست: ثمن بربري للاحتجاج في السعودية

وجهت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في افتتاحيتها نقدا لاذعا لسياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

انتقادات واشنطن بوست:

النسخة البراقة من رؤية التحديث المسماة رؤية 2030 تتعهد بأن النظام السعودي سيستمع إلى وجهات نظر الشعب، وسيسمح للجميع بالتعبير عن آرائهم.

الحقيقة ليست جميلة هكذا، فإبداء الرأي في السعودية قد يؤدي إلى قطع الرأس.

الناشطة إسراء الغمغام اعتُقلت مع زوجها في 2015، وتواجه احتمال إعدامها بانتظار جلسة الحكم في أواخر أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

قطع رأس ناشط أو ناشطة في مجال حقوق الإنسان لمجرد المشاركة في احتجاج يعد عملا بربريا.

من المستحيل تجاهل مثل هذه الممارسات التي تعود إلى العصور الوسطى.

وقالت مديرة منظمة العفو الدولية في بريطانيا كايت آلن في مقال بصحيفة ميترو البريطانية إنه ورغم إصلاحات ولي العهد السعودي المتعلقة بالمرأة، فحكومتُه تواصل إحباط مساعي الناشطات الحقوقيات واعتقالهن بشكل تعسفي.

انتقادات العفو الدولية: