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سياسة|السعودية

واشنطن بوست: ثمن بربري للاحتجاج في السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
26/8/2018

وجهت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في افتتاحيتها نقدا لاذعا لسياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

انتقادات واشنطن بوست:
  • النسخة البراقة من رؤية التحديث المسماة رؤية 2030 تتعهد بأن النظام السعودي سيستمع إلى وجهات نظر الشعب، وسيسمح للجميع بالتعبير عن آرائهم.
  • الحقيقة ليست جميلة هكذا، فإبداء الرأي في السعودية قد يؤدي إلى قطع الرأس.
  • الناشطة إسراء الغمغام اعتُقلت مع زوجها في 2015، وتواجه احتمال إعدامها بانتظار جلسة الحكم في أواخر أكتوبر/ تشرين أول المقبل.   
  • قطع رأس ناشط أو ناشطة في مجال حقوق الإنسان لمجرد المشاركة في احتجاج يعد عملا بربريا.
  • من المستحيل تجاهل مثل هذه الممارسات التي تعود إلى العصور الوسطى.

وقالت مديرة منظمة العفو الدولية في بريطانيا كايت آلن في مقال بصحيفة ميترو البريطانية إنه ورغم إصلاحات ولي العهد السعودي المتعلقة بالمرأة، فحكومتُه تواصل إحباط مساعي الناشطات الحقوقيات واعتقالهن بشكل تعسفي.

انتقادات العفو الدولية:
  • يبدو أن التناقض بين أقوالِ السعوديةِ وأفعالِها يُثير العديد من التساؤلات.
  • عمد بن سلمان للترويج لنفسه على أنه سيحدث إصلاحات بدأت بالسماح للمرأة بالقيادة.
  • باعتقال الناشطات يمكن القول إن ما يسمى بالإصلاحات داخل المملكة لا يتعدى كونه مجرد سراب.
  • تشهد السعودية حملات قمع وحشية ضد كل احتجاج أو معارضة سلمية لأي من القرارات التي تتخذها.
  • إذا كان بن سلمان ملتزما فعلا بنصف الإصلاحات التي يروج لها، فإنه سيعمل على إيقاف عمليات تصفية النشطاء الحقوقيين على الفور.
المصدر : صحف أجنبية
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