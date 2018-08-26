مجلس الشورى الإيراني يعزل وزير الاقتصاد

سحب مجلس الشورى الإيراني الثقة من وزير الشؤون الاقتصادية والمالية مسعود كرباسيان (الأحد) في ضربة جديدة للحكومة التي تكافح لمواجهة أزمة اقتصادية خانقة.

التفاصيل:

خسر كرباسيان تصويت الثقة الذي تم بثه مباشرة عبر الإذاعة الرسمية بـ 137 صوتا مقابل 121 وامتنع نائبان عن التصويت.

كرباسيان هو ثاني وزير في حكومة الرئيس حسن روحاني يتم عزله هذا الشهر.

في أوائل أغسطس/ آب صوت المشرعون الإيرانيون بعزل وزير العمل.

في الشهر الماضي يوليو/ تموز قام الرئيس حسن روحاني بتغيير محافظ البنك المركزي.

من جهته قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إن الولايات المتحدة تشن حربا نفسية على إيران وشركائها التجاريين وفق وكالات أنباء إيرانية.

تصريحات ظريف:

تركيز أمريكا ينصب على شن حرب نفسية على إيران وشركائها التجاريين.

قرار ترمب الانسحاب من الاتفاق أضر الولايات المتحدة.

منذ أعلن ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي، لم تتمكن أمريكا من تحقيق أهدافها.

ذكر ظريف أن الاتفاق النووي أدى أيضا إلى صراع سياسي داخل إيران.

البعض في إيران اختاروا الدخول في معركة سياسية بدلا من تمهيد الطريق لاغتنام الفرص التي قدمها الاتفاق النووي.

خلفيات: