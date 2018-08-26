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قتيلان في زلزال قوي ضرب مناطق بإيران والعراق

زلزال يضرب إيران بقوة 6.1
زلزال يضرب إيران بقوة 6.1
26/8/2018

قُتل شخصان وأصيب 241 بجروح بسبب زلزال عنيف بقوة 6 درجات ضرب فجر الأحد مناطق غربي إيران قرب الحدود مع العراق.

التفاصيل:
  • هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قالت إن زلزالا قوته 6.1 درجة وقع على بعد نحو 88 كيلومترا شمال غربي كرمنشاه.
  • وكالة "إرنا" نقلت عن مصادر طبية أن القتيلين هما امرأة حامل ورجل يبلغ من العمر 70 عاما.
  • الوكالة قالت إن من بين 241 مصابا يوجد 6  في حال الخطر.
  • مدير الهلال الأحمر في كرمنشاة محمد أميريان تحدث عن وقوع 21 هزة ارتدادية على الأقل.
  • أميرمان أشار إلى احتمال وجود مشكلات في مياه الشرب جراء الدمار الذي تعرضت له البنى التحتية.
  • محافظ كرمانشاه بوشنك بازوند قال إن الكهرباء انقطعت بشكل مؤقت عن عدة قرى.
  • شكّلت السلطات خلية أزمة مكلّفة تنسيق عمليات الإنقاذ ووضعت أجهزة الانقاذ والمراكز الصحية في حالة استنفار.
  • ذكرت تقارير صحفية أن سكان المناطق العراقية قبالة محافظة كرمانشاه شعروا بالزلزال.
الزلزال يضرب العراق:
  • هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي بالعراق قالت إن هزة أرضية بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضربت محافظات شمال ووسط البلاد.
  • الهيئة قالت إن الزلزال ضرب محافظات السليمانية وصلاح الدين وكركوك وديالى وأجزاء من بغداد.
  • أضافت أن الهزة الارضية ناتجة عن هزة أرضية ضربت منطقة كرمنشاه الايرانية على بعد 220 كم شمال شرق بغداد.
  • ولم تسجل أي أضرار جراء الهزة في المحافظات العراقية.
زلزال سابق:
  • في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 حصد زلزال بقوة 7,3 درجات 620 قتيلاً في محافظة كرمانشاه إضافة إلى 8 قتلى في العراق.
  • كان هذا هو الزلزال الأكثر دموية الذي شهدته إيران منذ أكثر من عشر سنوات.
  • تقع إيران فوق صفيحتين تكتونيتين كبيرتين يؤدي احتكاكهما المتواصل ببعضهما البعض إلى نشاط زلزالي قوي.
المصدر : وكالات
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