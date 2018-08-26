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سياسة|أمريكا

قتلى في إطلاق نار بمسابقة ألعاب فيديو في فلوريدا الأمريكية

26/8/2018

قالت الشرطة الأمريكية إن مهاجما قتل بالرصاص أربعة أشخاص وأصاب عشرة آخرين (الأحد) أثناء مسابقة لألعاب الفيديو بمدينة جاكسونفيل في ولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال مكتب قائد شرطة جاكسونفيل إن المشتبه به قُتل في موقع الحادث. وأضاف على تويتر: "عمليات التفتيش جارية".

وهرعت أطقم الطوارئ ومسؤولو إنفاذ القانون إلى موقع الحادث في مركز جاكسونفيل لاندينج في وسط المدينة. ويضم المركز مكانا لتناول الطعام يطل على واجهة مائية وآخر للألعاب والتسوق.

وأظهر تسجيل مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن المطعم كان يبث المسابقة، وهي للعبة كرة القدم، على الإنترنت مباشرة قبل أن يُسمع دوي إطلاق النار.

وشوهدت في اللقطات ردود فعل اللاعبين على إطلاق النار كما سُمع صوت صراخ قبل أن ينقطع التصوير.

وذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن مطلق النار كان أحد اللاعبين المتنافسين في المسابقة لكنه خسر. ونقلت صحيفة تايمز عن رسائل للاعب آخر قوله إن المهاجم استهدف على ما يبدو عددا من الضحايا قبل أن ينتحر.

وقال مكتب قائد الشرطة إنه جرى نقل كثيرين إلى المستشفى مضيفا أن نوابه ما زالوا يعثرون على كثير من الأشخاص المختبئين في أماكن مغلقة داخل مركز التسوق.

وقال بيتر موبرج، المتحدث باسم مستشفى ميموريال في جاكسونفيل، إن ثلاثة مصابين يخضعون للعلاج وإن حالتهم مستقرة.

وقال البيت الأبيض إنه جرى إطلاع الرئيس دونالد ترمب على الحادث وإنه يتابع التطورات في جاكسونفيل.

المصدر : رويترز
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