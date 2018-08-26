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سياسة|لبنان

شاهد| حسن نصر الله: ترمب ونتنياهو وابن سلمان هم أضلاع صفقة القرن

26/8/2018

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن ما بات يعرف بصفقة القرن يعتمد على مثلث أضلاعه هم: الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي وولي العهد السعودي.

وقال نصر الله في تصريحات لأنصار حزب الله اليوم الأحد إن الأضلاع الثلاثة تواجه مشكلات جمة، ما يعني أن صفقة القرن نفسها باتت مهددة.

وصفقة القرن مصطلح استخدمه عدد من الزعماء يشير إلى تسوية نهائية للقضية الفلسطينية.

وأوضح نصر الله أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يواجه مشكلات داخلية باتت تهدد بقاءه في منصبه، بينما يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قضايا فساد قد تعصف به، في حين يأخذ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بلده إلى الهاوية بحسب قوله.

المصدر : الجزيرة مباشر
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