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سياسة|مصر

شاهد| ابنة سائحين بريطانيين توفيا بمصر: شيء ما قتل والديّ

26/8/2018

قالت ابنة سائحين بريطانيين توفيا خلال إقامتهما في فندق بمدينة الغردقة الساحلية المصرية إن شيئا ما في غرفتهما بالفندق لا بد أن يكون السبب في موتهما الذي لم تتضح ظروفه إلى الآن.

وأدلت كيلي أورمرود بالتصريحات بعد يوم من إعلان النيابة العامة المصرية سلامة أجهزة التكييف والتبريد في فندق شتايغنبرغر أكوا ماجيك.

وقالت أورمرود إنها لا تعرف إن كان والداها غون وسوزان كوبر استنشقا مادة سامة أم لا، لكن لا بد أن هناك شيئا ما في الغرفة كان سببا في الوفاة.

وكان الزوجان قد فارقا الحياة بفارق ساعات الثلاثاء الماضي أثناء عطلتهما في منتجع الغردقة على البحر الأحمر.

وأكد النائب العام المصري (السبت) في بيان سلامة أجهزة التكييف والتبريد بالفندق.

وكانت النيابة العامة ذكرت أنها ما زالت في انتظار تقرير طبي لمعرفة سبب وفاة غون كوبر وزوجته سوزان كوبر.

وقالت شركة "توماس كوك" البريطانية التي نظمت رحلة الزوجين (الجمعة) الماضية إنها تلقت المزيد من التقارير عن مرض نزلاء آخرين من دون أن تتطرق لأي تفاصيل.

لكن الفندق قال إنه لم يشهد زيادة في عدد حالات المرضى.

وقال النائب العام المصري في بيان إن لجنة مشكلة من أساتذة متخصصين من إحدى كليات الهندسة وجرى انتدابها لمعاينة وفحص الغرفة الفندقية التي كان يقيم فيها كوبر وزوجته خلصت إلى "سلامة جميع الأجهزة وعدم وجود أي تسريبات أو انبعاثات لأي غازات سامة أو ضارة".

وأضاف "جميع الأجهزة تعمل بكفاءة ولا يوجد بها أي عيوب".

لكن النيابة أكدت أنها ما زالت في انتظار تقرير الطب الشرعي بشأن تحليل العينات المأخوذة من المتوفيين لبيان سبب الوفاة مضيفة أنها ستصدر بيانا مفصلا عن الحادث.

وقال مسؤولون مصريون (الجمعة) الماضية إن وفاة كوبر وزوجته نجمت عن هبوط حاد في الدورة الدموية لكن النائب العام قال إن ملابسات الوفاة لا تزال غير واضحة.

وتأتي وفاة السائحين البريطانيين في وقت تحاول مصر فيه إنعاش السياحة التي تمثل مصدرا أساسيا للاقتصاد المصري، والتي تلقت ضربة موجعة عقب تفجير طائرة ركاب روسية في سيناء عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ على البحر الأحمر في أكتوبر/تشرين الأول 2015.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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