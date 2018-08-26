البث الحي
سياسة

خطة أمريكية للقضاء على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين

26/8/2018

قال ناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الأحد، إن صلاحية تغيير طبيعة ومناطق عمل الوكالة، هي ملك للجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يملك أحد تغييرها.

تصريحات عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الوكالة بغزة:
  • الجمعية العامة للأمم المتحدة هي من منحت أونروا التفويض وفق قرار 302 الصادر عام 1948، وهي من تملك الصلاحية لتغيير التفويض. 
  • من أراد أن يغيّر طبيعة عمل أونروا أو طبيعة التفويض الممنوح لها أو مناطق عملياتها، فعليه الذهاب للجمعية العامة. 
خطة ترمب للقضاء على حق العودة:
  • وسائل إعلام إسرائيلية كشفت أمس عن خطة أمريكية لتغير طريقة عمل الوكالة.
  • خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تهدف إلى إلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين. 
  • الإدارة الأمريكية ستعتبر أن اللاجئين الفلسطينيين يبلغ عددهم نصف المليون لاجئ فقط.
  • عدد اللاجئين الفلسطينيين 5 ملايين وفقا لتشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة.
  • تهدف الخطة الأمريكية إلى الاعتراف فقط بالأشخاص الذين هجرتهم العصابات الصهيونية من قراهم ومدنهم عام 1948. 
  • ستقوم الإدارة الأمريكية بوقف تمويل كامل لـ "الأونروا" في عدد من المناطق.
  • ستعمل على صيغة قانونية جديدة تكفل عدم نقل صفة اللاجئ بالوراثة من الأجداد والآباء إلى الأبناء.
  • الخطوات قد يبدأ تنفذيها الأسبوع المقبل وأثنى عليها مسؤولون إسرائيليون ووصفوها بأنها "تاريخية". 
  • ترمب يسعى إلى تغيير المسمى الحالي للأونروا. 
  • الإدارة الأمريكية ستعمل على وقف تمويل المنظمة الأممية في الضفة الغربية المحتلة بشكل كامل. 
الأونروا:
  • تأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين.
  • مناطق عمليات الأونروا خمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة. 
  • يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين داخل فلسطين وخارجها، نحو 5.9 مليون لاجئ، حسب أحدث بيانات إحصائية فلسطينية رسمية. 
  • ينص قرار حق العودة الذي يحمل رقم 194 والذي صدر في 11 من كانون الأول/ديسمبر 1948 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والحصول على التعويض. 
  • كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن إدارة ترمب، قررت إيقاف مساعدات للفلسطينيين، بأكثر من 200 مليون دولار. 
  • مطلع الشهر الجاري، ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أن إدارة ترمب، تعمل على إنهاء وضعية "لاجئ" لملايين الفلسطينيين. 
  • المجلة قالت إن هذه المساعي تهدف إلى إزاحة قضية اللاجئين عن طاولة مفاوضات محتمله بين الإسرائيليين والفلسطينيين". 
المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

دبلوماسي إسرائيلي يهاجم منتقدي محمد رمضان ورافضي التطبيع (فيديو)

صور لمحمد رمضان وعدد من مشاهير الإسرائليين في دبي

مطبعون وجهلة..40 عاما من المقاومة

صور لمحمد رمضان وعدد من مشاهير الإسرائليين في دبي

بعد السماح للإسرائيليين.. الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها مسلمة

الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية (غيتي)

بعد 27 عاما.. الجيش الأذري يدخل منطقة كلبجار (فيديو)

قوات عسكرية أذرية تدخل منطقة كلبجار (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

العثور على مسلّة معدنية غامضة في قلب الصحراء الأمريكية (فيديو)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

هدية الوداع من ترمب.. نتنياهو يعد جاسوسا إسرائيليا سابقا في أمريكا بحياة رغدة (فيديو)

نتنياهو يعد بولارد الجاسوس السابق في أمريكا بحياة رغدة (رويترز)