بماذا أوصى السيناتور الراحل جون ماكين بشأن ترمب؟

توفي السناتور الأمريكي الجمهوري جون ماكَين عن عمر ناهز 81 عاما.
وكان ماكين يصارع سرطان المخ منذ يوليو/ تموز 2017، ولم يشاهد في الكونغرس خلال العام الجاري.
ماكين وترمب:
- كان ماكين منتقدا بارزا للرئيس دونالد ترمب.
- قالت سي إن إن إن ماكين أوصى وفقا لمقربين منه ألا يحضر ترمب جنازته.
- انتقد ماكين قمة ترمب وبوتين ووصف المؤتمر الصحفي بينهما بأنه أسوأ أداء لرئيس أمريكي تعيه الذاكرة.
- كان منتقدا شرسا لسياسات ترمب بشأن المهاجرين.
- أبدى ترمب استخفافه بالتاريخ العسكري لماكين قائلا إنه يفضل "الأشخاص الذين لم يقعوا في الأسر".
- ماكين سحب تأييده لترمب في أكتوبر/تشرين الأول 2016 بعد الكشف عن تسجيل يتباهى فيه ترمب بالتحرش بالنساء.
- ظل ماكين منذ ذلك الحين من منتقدي رئاسة ترمب.
- انتقد سياسة ترمب، بحظر سفر مواطني دولة أغلبيتها من المسلمين إلى واشنطن.
- انتقد سياسة ترمب باعتقال وطرد أطفال المهاجرين من جنوب القارة الأمريكية.
بداياته:
- كان طالبا جامحا بل ومولعا بالتشاجر في المدرسة الداخلية التي التحق بها في منطقة واشنطن. واصل التمرد على اللوائح وتخرج ضمن أواخر دفعته في البحرية الأمريكية.
- أسقطت النيران المعادية طائرة ماكين خلال مهمة قتالية فوق فيتنام في عام 1967.
- أمضى ماكين خمسة أعوام ونصف العام أسيرا في فيتنام.
- قضى عامين في الحبس الانفرادي وأصيب بعاهة مستديمة بسبب التعذيب.
- في مجلس الشيوخ الأمريكي كان منتقدا لأساليب الاستجواب القاسية مثل أسلوب محاكاة الغرق للمشتبه بهم في أعمال إرهابية.
سيرة سياسية حافلة:
- كان يعمل لصالح والد زوجته وهو موزع بيرة عندما انخرط في العمل السياسي.
- في عام 1982 فاز في انتخابات مجلس النواب الأمريكي.
- في 1986 فاز بمقعد في مجلس الشيوخ ظل محتفظا به ست دورات.
- خاض السباق داخل الحزب الجمهور للترشح للرئاسة عام 2000 وأحزر تقدما في الجولة الأولى.
- لم يحقق نتائج طيبة في التصفيات اللاحقة وفي نهاية المطاف سلم بالهزيمة أمام بوش.
- ماكَين مرشح سابق عن الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة عام 2008.
- خسر ماكين بـ 46% من الأصوات أمام المرشح الديمقراطي باراك أوباما الذي حصل على 53 % من الأصوات.
- في الكونغرس كان ماكين محافظا مؤيدا لمجتمع الأعمال ومن دعاة سياسات السوق الحرة ومعارضي الإجهاض .
- صوت ضد الأغلبية الجمهورية في عدة مشروعات قوانين كان لها صدى واسع.
- بعد تبرئة ساحته في فضيحة تبرعات انتخابية في الثمانينيات سعى لإصلاح قواعد تمويل الحملات الانتخابية.
الأوسمة:
- من بين الأوسمة التي تقلدها ماكين ثلاث من ميداليات النجمة البرونزية.
- نال وسام القلب الأرجواني مرتين ووسام الاستحقاق مرتين.
- وأحرز وسام النجمة الفضية وصليب الطيران المتميز.
المرض:
- في 2017 وأثناء جراحة في أريزونا لإزالة تكتل دموي خلف العين اليسرى لماكين اكتشف الأطباء إصابته بنوع شرس من سرطان المخ.
- بعد أقل من اسبوعين عاد ماكين إلى واشنطن وخالف رغبة حزبه بالتصويت في اقتراع قضى على جهود الحزب الجمهوري لرفض خطة الرعاية الصحية التي طرحها أوباما.
- أمضى ماكين معظم وقته لاحقا في أريزونا حيث خضع للعلاج والرعاية.
- توفي بعد يوم واحد من التوقف عن العلاج من السرطان.