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سياسة|أمريكا

بماذا أوصى السيناتور الراحل جون ماكين بشأن ترمب؟

السيناتور الأمريكي جون ماكين
السيناتور الأمريكي جون ماكين
26/8/2018

توفي السناتور الأمريكي الجمهوري جون ماكَين عن عمر ناهز 81 عاما.

وكان ماكين يصارع سرطان المخ منذ يوليو/ تموز 2017، ولم يشاهد في الكونغرس خلال العام الجاري.

ماكين وترمب:
  • كان ماكين منتقدا بارزا للرئيس دونالد ترمب.
  • قالت سي إن إن إن ماكين أوصى وفقا لمقربين منه ألا يحضر ترمب جنازته.
  • انتقد ماكين قمة ترمب وبوتين ووصف المؤتمر الصحفي بينهما بأنه أسوأ أداء لرئيس أمريكي تعيه الذاكرة.
  • كان منتقدا شرسا لسياسات ترمب بشأن المهاجرين.
  • أبدى ترمب استخفافه بالتاريخ العسكري لماكين قائلا إنه يفضل "الأشخاص الذين لم يقعوا في الأسر".
  • ماكين سحب تأييده لترمب في أكتوبر/تشرين الأول 2016 بعد الكشف عن تسجيل يتباهى فيه ترمب بالتحرش بالنساء.
  • ظل ماكين منذ ذلك الحين من منتقدي رئاسة ترمب.
  • انتقد سياسة ترمب، بحظر سفر مواطني دولة أغلبيتها من المسلمين إلى واشنطن.
  • انتقد سياسة ترمب باعتقال وطرد أطفال المهاجرين من جنوب القارة الأمريكية.
بداياته:
  • كان طالبا جامحا بل ومولعا بالتشاجر في المدرسة الداخلية التي التحق بها في منطقة واشنطن. واصل التمرد على اللوائح وتخرج ضمن أواخر دفعته في البحرية الأمريكية.
  • أسقطت النيران المعادية طائرة ماكين خلال مهمة قتالية فوق فيتنام في عام 1967.
  • أمضى ماكين خمسة أعوام ونصف العام أسيرا في فيتنام.
  • قضى عامين في الحبس الانفرادي وأصيب بعاهة مستديمة بسبب التعذيب.
  • في مجلس الشيوخ الأمريكي كان منتقدا لأساليب الاستجواب القاسية مثل أسلوب محاكاة الغرق للمشتبه بهم في أعمال إرهابية.
سيرة سياسية حافلة:
  • كان يعمل لصالح والد زوجته وهو موزع بيرة عندما انخرط في العمل السياسي.
  • في عام 1982 فاز في انتخابات مجلس النواب الأمريكي.
  • في 1986 فاز بمقعد في مجلس الشيوخ ظل محتفظا به ست دورات.
  • خاض السباق داخل الحزب الجمهور للترشح للرئاسة عام 2000 وأحزر تقدما في الجولة الأولى.
  • لم يحقق نتائج طيبة في التصفيات اللاحقة وفي نهاية المطاف سلم بالهزيمة أمام بوش.
  • ماكَين مرشح سابق عن الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة عام 2008.
  • خسر ماكين بـ 46% من الأصوات أمام المرشح الديمقراطي باراك أوباما الذي حصل على 53 % من الأصوات.
  • في الكونغرس كان ماكين محافظا مؤيدا لمجتمع الأعمال ومن دعاة سياسات السوق الحرة ومعارضي الإجهاض .
  • صوت ضد الأغلبية الجمهورية في عدة مشروعات قوانين كان لها صدى واسع.
  • بعد تبرئة ساحته في فضيحة تبرعات انتخابية في الثمانينيات سعى لإصلاح قواعد تمويل الحملات الانتخابية.
الأوسمة:
  • من بين الأوسمة التي تقلدها ماكين ثلاث من ميداليات النجمة البرونزية.
  • نال وسام القلب الأرجواني مرتين ووسام الاستحقاق مرتين.
  • وأحرز وسام النجمة الفضية وصليب الطيران المتميز.
المرض:
  • في 2017 وأثناء جراحة في أريزونا لإزالة تكتل دموي خلف العين اليسرى لماكين اكتشف الأطباء إصابته بنوع شرس من سرطان المخ.
  • بعد أقل من اسبوعين عاد ماكين إلى واشنطن وخالف رغبة حزبه بالتصويت في اقتراع قضى على جهود الحزب الجمهوري لرفض خطة الرعاية الصحية التي طرحها أوباما.
  • أمضى ماكين معظم وقته لاحقا في أريزونا حيث خضع للعلاج والرعاية.
  • توفي بعد يوم واحد من التوقف عن العلاج من السرطان.
المصدر : وكالات
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