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سياسة|تونس

"النهضة التونسية" ترفض مبادرة السبسي بتغيير أحكام الميراث

زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي
زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي
26/8/2018

أعلنت حركة "النهضة" الإسلامية في تونس (الأحد) رفضها مبادرة الرئيس الباجي قايد السبسي بشأن المساواة في الإرث بين الإناث والذكور.

ويعتزم الرئيس التونسي التقدم إلى البرلمان بمشروع قانون لتحقيق المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة. وهي مبادرة خلقت انقسامًا حادًا داخل المجتمع التونسي.

وكشفت الحركة عن موقفها إزاء مبادرة السبسي في البيان الختامي للدورة الـ 21 لمجلس شورى الحركة التي عقدت يومي السبت والأحد في مدينة الحمامات شرقي تونس.

وقال رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني:
  • حركة "النهضة" ترفض أي مشروع يتنافى مع الدستور والنصوص القرآنية.
  • الحركة ترفض "تغيير أحكام الميراث وكل مشروع يتعارض مع الدستور ويناقض هوية البلاد".
  • تونس دولة مدنية لشعب مسلم تلتزم بتعاليم الدستور وبتعاليم الإسلام. دولة مدنية تعبر عن إرادة الشعب.
  • النهضة ستشارك في الدفاع عن حقوق المرأة المتعلقة بالميراث، ولكن ضمن المشاريع والقوانين التي تحترم هوية البلاد.
  • "النهضة" مع الاجتهاد ومع المبادرات لتحسين وضعية المرأة وستشارك في تطوير الأحكام والالتزام بتعاليم الإسلام الثابتة.
  • الهاروني جدد دعوة كل الفاعلين السياسيين إلى تجنب الفتنة وكل ما يثير استفزاز ومخاوف التونسيين باستهداف هوية الشعب الإسلامية، كما نصت عليه توطئة دستور 2014.
  • من أبرز النقاط التي نص عليها البيان الختامي لشوري النهضة، أيضا، تأكيد تمسك حركة "النهضة" بالتوافق مع نظيرتها في الحكم حركة "نداء تونس".
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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