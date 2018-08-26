"النهضة التونسية" ترفض مبادرة السبسي بتغيير أحكام الميراث

أعلنت حركة "النهضة" الإسلامية في تونس (الأحد) رفضها مبادرة الرئيس الباجي قايد السبسي بشأن المساواة في الإرث بين الإناث والذكور.

ويعتزم الرئيس التونسي التقدم إلى البرلمان بمشروع قانون لتحقيق المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة. وهي مبادرة خلقت انقسامًا حادًا داخل المجتمع التونسي.

وكشفت الحركة عن موقفها إزاء مبادرة السبسي في البيان الختامي للدورة الـ 21 لمجلس شورى الحركة التي عقدت يومي السبت والأحد في مدينة الحمامات شرقي تونس.

وقال رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني: