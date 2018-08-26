الصحة الجزائرية تكشف سبب تفشي وباء الكوليرا

كشفت وزارة الصحة الجزائرية (السبت) أن تلوث أحد منابع المياه، هو السبب وراء تفشي وباء الكوليرا بولاية تيبازة غربي العاصمة الجزائر.
التفاصيل:
- ارتفع عدد الإصابات والوفيات جراء الإصابة بالوباء في عموم البلاد.
- جرى تسجيل وفاة شخصين، و46 إصابة مؤكدة بداء الكوليرا من إجمالي 139 حالة أدخلت المستشفيات في البلاد منذ 7 أغسطس/آب الجاري.
- تم منع استهلاك مياه منبع سيدي لكبير ببلدة حمر العين التابعة لولاية تيبازة، بعدما أثبتت التحاليل تلوثها بالبكتيريا المسببة للوباء بحسب وزارة الصحة.
- تم تسجيل 46 حالة كوليرا مؤكدة ضمن 139 حالة أدخلت المستشفى وفق وزارة الصحة.
- الكوليرا مرض يسبب إسهالاً حادًا يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يلتق العلاج.
- الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وتقل أعمارهم عن 5 سنوات، معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بالمرض.
- طمأنت وزارة الموارد المائية الجزائرية، المواطنين إلى سلامة مياه الصنابير وصلاحيتها للشرب، بعد شائعات سرت عن تلوثها بالكوليرا.