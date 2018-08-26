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سياسة|الجزائر

الصحة الجزائرية تكشف سبب تفشي وباء الكوليرا

الجزائر العاصمة
الجزائر العاصمة
25/8/2018

كشفت وزارة الصحة الجزائرية (السبت) أن تلوث أحد منابع المياه، هو السبب وراء تفشي وباء الكوليرا بولاية تيبازة غربي العاصمة الجزائر.

التفاصيل:
  • ارتفع عدد الإصابات والوفيات جراء الإصابة بالوباء في عموم البلاد.
  • جرى تسجيل وفاة شخصين، و46 إصابة مؤكدة بداء الكوليرا من إجمالي 139 حالة أدخلت المستشفيات في البلاد منذ 7 أغسطس/آب الجاري.
  • تم منع استهلاك مياه منبع سيدي لكبير ببلدة حمر العين التابعة لولاية تيبازة، بعدما أثبتت التحاليل تلوثها بالبكتيريا المسببة للوباء بحسب وزارة الصحة.
  • تم تسجيل 46 حالة كوليرا مؤكدة ضمن 139 حالة أدخلت المستشفى وفق وزارة الصحة.
  • الكوليرا مرض يسبب إسهالاً حادًا يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يلتق العلاج.
  • الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وتقل أعمارهم عن 5 سنوات، معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بالمرض.
  • طمأنت وزارة الموارد المائية الجزائرية، المواطنين إلى سلامة مياه الصنابير وصلاحيتها للشرب، بعد شائعات سرت عن تلوثها بالكوليرا.
المصدر : الأناضول
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