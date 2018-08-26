الحكومة الأفغانية تعلن مقتل زعيم "تنظيم الدولة" في أفغانستان

قالت السلطات الأفغانية (الأحد) إن زعيم تنظيم الدولة في أفغانستان أبو سعد إرحابي قتل في ضربة على معاقل للتنظيم في إقليم ننكرهار مساء أمس (السبت).

وقالت الإدارة الوطنية للأمن في كابول في بيان:

إن عشرة آخرين من أعضاء التنظيم المسلح قتلوا أيضا في عملية برية وجوية مشتركة نفذتها القوات الأفغانية والأجنبية.

العملية أسفرت عن تدمير كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة والذخيرة خلال مداهمة اثنين من مخابئ التنظيم.

ولم تعلق وكالة أعماق المرتبطة بالتنظيم على النبأ، كما لم يرد رد فعل بعد أيضا من مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان لتدريب القوات الأفغانية وتقديم المشورة لها.

ورسخ تنظيم الدولة وجوده في "ننكرهار" على الحدود الشرقية لأفغانستان مع باكستان وأصبح من أخطر الجماعات المسلحة في البلاد.

ونشط الفرع المحلي من التنظيم، الذي يعرف أحيانا بتنظيم الدولة الإسلامية في ولاية خراسان، منذ 2015 وشن هجمات على حركة طالبان وعلى القوات الأفغانية والأمريكية.

ومن الصعب تحديد عدد مسلحي تنظيم الدولة في أفغانستان لتكرر تغيير بعض أفراده لولائهم لكن الجيش الأمريكي يقدره بنحو ألفين.

واستسلم أكثر من 150 مسلحا من الدولة الإسلامية لقوات الأمن الأفغانية هذا الشهر في إقليم جوزجان حيث يقاتل التنظيم لبسط سيطرته على طرق للتهريب تؤدي إلى تركمانستان المجاورة.